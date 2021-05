Dwie osoby zginęły w pożarze domku letniskowego, do którego doszło w sobotę rano w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej (woj. małopolskie). Tożsamość zmarłych ustala policja.

Domek stał na terenie dawnego campingu w Szczawnicy (woj. małopolskie).

- Po ugaszeniu pożaru odnaleziono dwa zwęglone ciała. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora, a także biegłego do spraw pożarnictwa. Nie znamy tożsamości ofiar. W tym budynku czasami chroniły się osoby bezdomne - powiedziała rzeczniczka nowotarskiej policji Dorota Garbacz.



Drewniany domek spłonął doszczętnie, a konstrukcja zawaliła się.



- Dojazd na miejsce był mocno utrudniony. Pożar był na końcu ulicy Pienińskiej, już niemal w lesie. Samochody straży nie mogły dojechać do miejsca. Strażacy musieli rozwijać węże gaśnicze na odcinku ok. pół kilometra - powiedział portalowi nowytarg.naszemiasto.pl Piotr Krygowski z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.



Informacja o pożarze dotarła do służb ratunkowych około godz. 9.