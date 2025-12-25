W skrócie PKP Intercity odwołało wszystkie pociągi na trasie Kraków Główny – Krynica-Zdrój 25 i 26 grudnia, oferując komunikację zastępczą autobusami.

Oficjalnym powodem są przyczyny techniczne, jednak nieoficjalnie mówi się o problemach kadrowych spowodowanych chorobami pracowników.

Zamiast pociągów PKP zapewnia zastępczą komunikację autobusową.

PKP Intercity poinformowało w czwartek chwilę po północy o odwołaniu "z przyczyn technicznych" pociągów kursujących na trasie Kraków Główny - Krynica Zdrój w obie strony. Odwołane zostały pociągi TLK: "Karpaty" i "Małopolska" oraz pociąg IC "Malinowski".

"Za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa" - przekazało PKP Intercity.

Pociągi odwołane 25 grudnia:

TLK nr 30170/1 "KARPATY" relacji Kraków Główny - Krynica Zdrój

TLK nr 33104/5 "MAŁOPOLSKA" relacji Krynica Zdrój - Kraków Główny

IC nr 33100/1 "MALINOWSKI" relacji Krynica Zdrój - Kraków Główny

TLK nr 33170/1 "KARPATY" relacji Krynica Zdrój - Kraków Główny

IC nr 30100/1 "MALINOWSKI" relacji Kraków Główny - Krynica Zdrój

TLK nr 30104/5 "MAŁOPOLSKA" relacji Kraków Główny - Krynica Zdrój

Pociągi nie kursują do Krynicy-Zdroju. Problem dla wracających ze świąt

W czwartek wieczorem okazało się, że podobna sytuacja będzie miała miejsce również w piątek 26 grudnia. W tym dniu na trasie Kraków Główny - Krynica-Zdrój i z powrotem nie będą kursowały pociągi TLK "Karpaty" i "Małopolska".

Pociągi odwołane 26 grudnia:

TLK nr 30171 "KARPATY" relacji Kraków Główny - Krynica-Zdrój

TLK nr 33104 "MAŁOPOLSKA" relacji Krynica-Zdrój - Kraków Główny

TLK nr 33170 "KARPATY" relacji Krynica-Zdrój - Kraków Główny

TLK nr 30104 "MAŁOPOLSKA" relacji Kraków Główny - Krynica-Zdrój

Również w tym przypadku PKP Intercity zapewnia, że w miejsce pociągów mają dla podróżnych zostać podstawione autobusy.

Problemy PKP na trasie Krynica-Zdrój - Kraków. Powodem choroba?

PKP Intercity nie podało w komunikatach powodów, z których odwołano wszystkie połączenia kolejowe na trasie Krynica-Zdrój - Kraków i z powrotem. Poinformowano jedynie, że do problemów doszło z "przyczyn technicznych".

Według nieoficjalnych doniesień powodem są jednak braki kadrowe. Okazało się bowiem, że część personelu miała się rozchorować i pociągów na tej trasie nie ma kto obsłużyć. Informacje o tym, że z powodu chorób PKP Intercity zabrakło drużyn konduktorskich, potwierdziło również źródło Interii.

Problem jest o tyle duży, że do odwołania pociągów doszło w newralgicznym momencie, kiedy wiele ludzi wraca do domu po świętach Bożego Narodzenia. Krynic-Zdrój dodatkowo jest miejscem chętnie wybieranym przez osoby chcące spędzić święta w górach.

Dodatkowo problemy nie dotyczą tylko pociągów z i do Krakowa. Pociąg "Karpaty" kursuje bowiem do Gdyni, a "Malinowski" do Warszawy.

