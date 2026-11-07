Strzelanina w Krakowie. Szef MSWiA jedzie na miejsce zdarzenia

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała w sieci, że szef resortu jedzie na miejsce zdarzenia w Krakowie. Na Rynku Głównym doszło w sobotnie popołudnie do strzelaniny.

Strzelanina w Krakowie. Szef MSWiA udaje się na miejsce zdarzenia

"W związku z tragicznymi wydarzeniami na Rynku Głównym w Krakowie minister Marcin Kierwiński udaje się na miejsce zdarzenia" - powiadomiła.

Gałecka podkreśliła, podobnie jak wcześniej policja, że sprawca został zatrzymany. "Na bieżąco będziemy przekazywać potwierdzone informacje" - dodała.

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Małopolska policja przekazała po godz. 16, że w zdarzeniu śmierć poniosło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych. Poszkodowanym udzielana jest pomoc. Napastnik został postrzelony i zatrzymany, jest transportowany do szpitala.

Do zdarzenia doszło na Rynku Głównym w Krakowie w sobotę po południu. Służby otrzymały zgłoszenie, że około godz. 15.03 przy ul. Sławkowskiej w centrum Krakowa doszło do strzelaniny.

Na rynku trwają czynności policji, służby apelują, aby nie przebywać w okolicy strzelaniny.



