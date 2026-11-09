W skrócie W szpitalach przebywa 15 osób rannych w ataku, z czego 14 jest w stanie stabilnym, a jeden policjant znajduje się w stanie ciężkim po wybudzeniu ze śpiączki.

Wojewoda małopolski przekazał oficjalną informację o śmierci sprawcy ataku, który zmarł w jednym z krakowskich szpitali dziś o godzinie 4.30 nad ranem.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział przyznanie nagród finansowych dla funkcjonariuszy i lekarzy oraz plan montażu barierek bezpieczeństwa w centrum miasta.

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Na poniedziałkowej konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał, że w sześciu krakowskich szpitalach przebywa 15 osób, które zostały ranne w wyniku sobotniego ataku na Rynku Głównym. - Stan 14 z nich określany jest jako stabilny - podkreślił wojewoda.

- W jednym przypadku w dalszym ciągu mówimy o stanie ciężkim. W stanie ciężkim pozostaje jeden z funkcjonariuszy policji, który bezpośrednio uczestniczył w zatrzymaniu sprawcy. Jego stan, od wczoraj, od ostatniego komunikatu, nie uległ znaczącej zmianie - wskazał Klęczar dodając, że funkcjonariusz został wybudzony ze stanu śpiączki.

Obecny na konferencji gen. Artur Bednarek dodał, że obydwaj policjanci odnieśli ciężkie obrażenia, jednak "ich stan zdrowia się stabilizuje i pomału wracają do zdrowia". - Jesteśmy pewni, że wyzdrowieją i wrócą do służby - wskazał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Prezydent Krakowa o rannym policjancie Arturze Morańskim

Z kolei Łukasz Gibała w rozmowie z RMF FM dodał, że jest na bieżąco informowany o stanie policjanta Artura Morańskiego. Prezydent Krakowa wskazał, że "jest rozintubowany". Dodał, że funkcjonariusz przyjmuje odpowiednie leki, w szpitalu towarzyszy mu żona.

Włodarz miasta dodał także, że miasto, oprócz policjantów, chce uhonorować ponadto strażników miejskich oraz lekarzy nagrodą finansową w wysokości po 15 tys. złotych.

- Bardzo bym prosił, żeby politycy powstrzymali się przed krytykowaniem policji - zaapelował w rozmowie. Gibała zaznaczył, że reakcja służb była błyskawiczna, a reakcja przechodniów wzorowa. Ponadto doniesienia o powolnej reakcji policji nazwał "dezinformacją".

Prezydent Krakowa zapowiedział również zamontowanie barier na ulicach wokół rynku. Według jego relacji pierwsze mają powstać w centrum jeszcze w tym roku.

Strzelanina w Krakowie. Wojewoda małopolski o stanie rannych

Podczas konferencji prasowej wojewoda małopolski przekazał także, że w poniedziałek o godz. 4.30 w jednym z krakowskich szpitali zmarł sprawca ataku. - Został o tym niezwłocznie powiadomiony wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego i ta informacja jest pewna i potwierdzona - powiedział.

- Wczoraj w godzinach wieczornych zakończyły się czynności bezpośrednio w obszarze rynku głównego w Krakowie oraz przyległych ulic. W związku z powyższym te przestrzenie zostały otwarte ponownie dla mieszkańców, dla turystów, dla wszystkich odwiedzających - dodał wojewoda.

Według przekazanych przez Klęczara informacji prace na rynku były prowadzone pod nadzorem siedmiu prokuratorów. - W celu wyjaśnienia przyczyn oraz motywu działania zamachowca działają policja, prokuratura oraz inne służby w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - podkreślił.

W trakcie przemówienia wojewoda zwrócił także uwagę na szybkość działania służb oraz sposób ich działania. - Czas reakcji służb pokazuje ich skuteczność, a także wysoki stopień przygotowania - zaznaczył.



