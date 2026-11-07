- Szedłem ulicą Sławkowską, na wysokości kina "Pod Baranami", obok komisariatu na Rynku Głównym. I nagle zacząłem słyszeć strzały. Na początku myślałem, że to jest petarda. Jednak te strzały były rytmiczne, cykliczne, głębokie - opowiada Interii Konrad, mężczyzna, który był świadkiem wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Relacje świadków, "zobaczyłem, jak padają strzały"

- Nagle się obróciłem i to wyglądało jakby lew wpadł na sawannę. Wszyscy zaczęli uciekać, ludzie się przewracali. I nagle zobaczyłem czarny samochód jak przejeżdża obok dorożek, koń z dorożkarzem uniósł się do góry. Zobaczyłem jak z okna kierowcy padają strzały i idzie dym. Uciekłem do komisariatu policji na Rynku Głównym, wpadam tam, a tam pełno ludzi schowanych na ziemi. Nikt nie mówi po polsku z nich, sami turyści - relacjonuje.

- Nagle z zaplecza wychodzi dwóch strażników miejskich. Ja do nich mówię, panowie tam ktoś strzela na Rynku, oni się chwile zawahali, ale zaraz wyszli na zewnątrz i wsiedli do radiowozu i ruszyli. Potem wyszedłem na zewnątrz, kiedy nie było już tego samochodu. Podszedłem pod "Zarę" i widziałem, jak reanimują kobietę. Nie przeżyła chyba - dodaje.

Strzelanina w Krakowie. Policja: Pięć osób nie żyje

Na krakowskim Rynku Głównym doszło do strzelaniny. Małopolska policja poinformowała, że "w zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło pięć osób, kilkanaście jest rannych". Napastnik został ujęty.

"Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala" - podano w komunikacie.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 15. Na miejscu pojawiły się służby, które do tej pory zabezpieczają teren. Na płycie rynku jest mnóstwo policji oraz ratowników medycznych. Poszkodowanym udzielana jest pomoc.

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