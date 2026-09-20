Strzelanina w Bukownie. 52-latek ujęty po obławie policji

Do zdarzenia doszło w Bukownie (woj. małopolskie) w rejonie ulicy Niepodległości po godzinie 17. Na miejsce skierowano policję i inne służby.

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Jak ustalił dziennikarz Interii Łukasz Piątek, dwie osoby zostały poszkodowane na skutek postrzelenia, jedną zabrał śmigłowiec LPR. Nie ma ofiar śmiertelnych.

Bukowno. Strzelanina i obława policji. Ujęto 52-latka

Policja zwróciła się również do mieszkańców z prośbą o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz o nieutrudnianie prowadzonych czynności.

Strzelanina w Bukownie Łukasz Piątek INTERIA.PL

"W związku z prowadzonymi intensywnymi działaniami Policji apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i pozostanie w domach oraz niewychodzenie na zewnątrz do czasu zakończenia działań" - przekazano.

Po godz. 20 poinformowano o złapaniu podejrzewanego w sprawie 52-latka.

52-latek ujęty po obławie policji. Ustalenia Interii

Wcześniej na terenie gminy Bukowno trwała policyjna obława. Dziennikarz Interii Łukasz Piątek ustalił w rozmowie z asp. Bartoszem Izdebskim z zespołu prasowego komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, że policja otrzymała informację o mężczyźnie, który miał wyjść z lasu i oddać strzały do osób przebywających w jego pobliżu.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jeden z mężczyzn został postrzelony w udo i przewieziono go do szpitala. Niedługo później znaleziono drugiego poszkodowanego. On został postrzelony w rękę.

Stan jednego z rannych jest określany jako dość ciężki. Jak wyjaśnił Izdebski, mężczyzna doznał znacznej utraty krwi w związku z postrzałem.

Początkowo funkcjonariusz przekazał dziennikarzowi Interii, że oprócz sprawcy poszukiwana jest także trzecia osoba, która również może być ranna, o czym mieli informować policję postrzeleni mężczyźni. Jednak po złapaniu 52-latka działania te wstrzymano, ponieważ służby podejrzewają, że ranni mogli konfabulować - wynika z ustaleń Łukasza Piątka.

Aktualnie na miejscu pracuje prokurator i technicy kryminalni.

Współpraca: Łukasz Piątek



