39-latek, który w czwartek oddał strzały do policjantów w rejonie ulicy Bieżanowskiej, jest znany krakowskim policjantom. Jak ustaliła Interia, mężczyzna w 2011 r. został skazany za zabójstwo. Zaatakował innego mężczyznę, uderzając go siekierą w głowę, a następnie wrzucił go do wody. Z więzienia wyszedł w 2025 r. W przeszłości był karany także za rozboje i kradzieże.

Strzelał do policjantów w Krakowie. Został obezwładniony

Do ataku na funkcjonariuszy doszło w czwartek po godz. 13. To wtedy do policji trafiło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który przemieszczał się z przedmiotem przypominającym broń.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Na widok wysiadających z radiowozu funkcjonariuszy mężczyzna oddał strzały w ich kierunku. Policjanci wezwali go do natychmiastowego odrzucenia broni i oddali dwa strzały ostrzegawcze.

Mężczyzna rzucił się do ucieczki, a w trakcie pościgu wyrzucił broń. Ostatecznie napastnik został zatrzymany i obezwładniony.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, "zabezpieczony przez policjantów przedmiot przypominający broń palną to rewolwer pneumatyczny zasilany CO2"

Z informacji Interii wynika także, że zatrzymanie napastnika zajęło funkcjonariuszom zaledwie około trzech minut od chwili otrzymania zgłoszenia od dyżurnego.

Kraków. Zamach na Rynku Głównym

Do zatrzymania 39-latka doszło kilka dni po strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński oddał strzały w kierunku przypadkowych przechodniów. W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób, a rannych zostało kolejne 16.

Wśród rannych znalazło się dwóch policjantów - Artur Morański oraz Jakub Kulik, którzy zatrzymali zamachowca. Poważne obrażenia odniósł także sprawca. 24-latek zmarł w szpitalu.

- Nie mam żadnej wiedzy, która mogłaby sugerować, że wczorajsze zajście i zajście sobotnie mogą w jakikolwiek sposób się łączyć - powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podczas piątkowej konferencji prasowej.

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