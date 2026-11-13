Strzelał do policjantów w Krakowie. Nowy ruch prokuratury i sądu

W skrócie Sąd aresztował na trzy miesiące 39-latka z Krakowa, który w czwartek otworzył ogień z broni gazowej do patrolu policji.

Podejrzany usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, usiłowania zmuszenia do określonego zachowania oraz posiadania zakazanych substancji.

Mężczyzna był wcześniej karany za zabójstwo i odbył wieloletni wyrok, dlatego za obecne czyny odpowie w warunkach recydywy.

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Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk poinformował, że w piątek mężczyzna, który w czwartek strzelał z broni gazowej w kierunku interweniujących policjantów w Krakowie, został doprowadzony do prokuratury.

Tam 39-latkowi przedstawiono zarzuty:

czynnej napaści na funkcjonariuszy,

usiłowania zmuszenia do określonego zachowania,

oraz posiadania narkotyków,

Strzelał do policjantów w Krakowie. 39-latek usłyszał zarzuty

Podejrzany - dodał prokurator - był wcześniej karany m.in. za zabójstwo, za które odbył wieloletni wyrok. Tym samym potwierdziły się doniesienia Interii. Za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Według rzecznika na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego, 39-letniego mieszkańca Krakowa, tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Zgodnie z ustaleniami śledczych zgłoszenie o mężczyźnie przemieszczającym się z przedmiotem przypominającym broń w rejonie ulic Wielickiej i Bieżanowskiej policjanci otrzymali w czwartek po godz. 13.

Interwencję podjął patrol, który zlokalizował 39-latka. Na widok funkcjonariuszy trzy razy strzelił on z broni gazowej, na której posiadanie nie jest potrzebne pozwolenie. W odpowiedzi policjanci oddali dwa strzały ostrzegawcze i zaczęli pościg. Mężczyzna odrzucił broń, po czym został obezwładniony i zatrzymany. Znaleziono przy nim również środki odurzające.

Wcześniej 39-latek - dodał Waszczuk - miał pokazywać broń osobie postronnej, aby zmusić ją do podwiezienia we wskazane miejsce.



