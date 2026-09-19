W skrócie Mężczyzna, który zaatakował swoją byłą partnerkę w Sieprawiu, był objęty postępowaniem prokuratorskim i wkrótce miał zostać przeciwko niemu skierowany akt oskarżenia.

W piątek kobieta została postrzelona przez byłego partnera, po czym sprawca odebrał sobie życie; ranna została zabrana do szpitala, a jej stan jest stabilny.

Śledczy zabezpieczyli przedmioty z samochodu należącego do mężczyzny - ustaliła Interia.

Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia oraz pochodzenie broni.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek w Sieprawiu pod Myślenicami. 45-letnia kobieta zawiadomiła służby, że pod jej domem awanturuje się i grozi jej 47-letni były partner. Mężczyzna oddał w jej kierunku co najmniej jeden strzał z broni czarnoprochowej, raniąc kobietę w okolicach żuchwy i nogi, a następnie postrzelił się.

Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, natomiast ranna 45-latka trafiła do szpitala. Jej stan lekarze określili jako stabilny. Para od pewnego czasu nie mieszkała razem, a kobieta wcześniej wymeldowała byłego partnera z mieszkania w Sieprawiu.

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Jak potwierdził Interia, nie była to pierwsza taka sytuacja między byłymi partnerami. Na początku 2026 roku do Prokuratury w Myślenicach wpłynęło zawiadomienie dotyczące gróźb, które mężczyzna miał kierować wobec 45-latki.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk przekazał Interii, że wobec 47-latka prowadzone było postępowanie.

- Było prowadzone postępowanie przygotowawcze. Materiały były praktycznie skompletowane. Zgromadzono dowody pozwalające na skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko temu człowiekowi. Sprawa była dosłownie na ukończeniu - mówił Tomasz Waszczuk.

Jednocześnie rzecznik potwierdził Interii, że w sprawie nie została wdrożona procedura Niebieskiej Karty.

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Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności piątkowego zdarzenia. Jak przekazał Interii Tomasz Waszczuk, prokurator przeprowadził oględziny samochodu należącego do 47-latka. Pojazd zlokalizowano w pewnej odległości od domu kobiety, do której mężczyzna przyjechał.

- Tam zabezpieczono różne przedmioty. Będą prowadzone badania - powiedział prokurator.

Prok. Waszczuk nie ujawnił szczegółów dotyczących wszystkich zabezpieczonych przedmiotów. Zaznaczył przy tym, że nie mają one bezpośredniego związku ze zdarzeniem.

- A to, skąd mężczyzna miał broń i wszelkie okoliczności, będziemy ustalać - dodał.

Śledczy będą teraz ustalać dokładny przebieg wydarzeń, w tym okoliczności, w jakich 47-latek pojawił się w pobliżu domu byłej partnerki i oddał strzały.



