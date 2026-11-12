Strzały w Krakowie, akcja służb. Zatrzymano mężczyznę z bronią

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Funkcjonariusze krakowskiej policji zatrzymali mężczyznę, który oddał w ich stronę strzały - potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Mirochna z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Do zdarzenia doszło w okolicach ulicy Wielickiej. Nikt nie został ranny.

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Wiadomość z ostatniej chwiliINTERIA.PL

Jak przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Mirochna z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, do krakowskiej policji trafiło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który przemieszał się z przedmiotem przypominającym broń.

- Na miejsce natychmiast zadysponowano patrol policji. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, osoba, której dotyczyło zgłoszenie, oddała w ich kierunku strzały. Policjanci odpowiedzieli ogniem, oddając strzały ostrzegawcze - powiedział.

Następnie mężczyzna odrzucił broń. Został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy przedmiot, który stał się przyczyną interwencji, to prawdopodobnie broń hukowa.

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