Jak przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Mirochna z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, do krakowskiej policji trafiło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który przemieszał się z przedmiotem przypominającym broń.

- Na miejsce natychmiast zadysponowano patrol policji. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, osoba, której dotyczyło zgłoszenie, oddała w ich kierunku strzały. Policjanci odpowiedzieli ogniem, oddając strzały ostrzegawcze - powiedział.

Następnie mężczyzna odrzucił broń. Został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy przedmiot, który stał się przyczyną interwencji, to prawdopodobnie broń hukowa.

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