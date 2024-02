Sprawa śmierci 14-latki z Andrychowa. Policjant ukarany

Sprawa 14-latki z Andrychowa. Była poszukiwana przez bliskich

We wtorek 28 listopada 14-latka miała jechać do Kęt, jednak zadzwoniła do swojego ojca, informując go, że źle się czuje i nie ma pojęcia, gdzie jest. Mężczyzna zgłosił na policję zaginięcie nastolatki - dziewczynka nigdy nie dotarła do miejsca docelowego.