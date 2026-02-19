W skrócie Na placu przy kościele pw. Św. Rodziny przy Krupówkach ustawiono karuzelę i stragany, co spotkało się ze sprzeciwem władz Zakopanego.

Straż Miejska wystawiła mandaty organizatorom atrakcji i skierowała do sądu wniosek o ukaranie za ustawienie instalacji przy zabytku.

Kard. Grzegorz Ryś zadeklarował gotowość spotkania z proboszczem i burmistrzem Zakopanego.

Spór dotyczy rozrywkowych instalacji, które pojawiły się na początku grudnia 2025 roku na placu przy kościele pw. Św. Rodziny przy dolnych Krupówkach, jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w centrum Zakopanego. Teren został wydzierżawiony od proboszcza tutejszej parafii.

Zakopane: Stragany i karuzela na kościelnym placu przy Krupówkach

Sporna instalacja zniknęła wraz z końcem karnawału, jednak Straż Miejska skierowała do sądu wniosek o ukaranie za jej ustawienie przy zabytku. Wcześniej funkcjonariusze wystawili łącznie siedem mandatów za ustawienie atrakcji w obrębie Parku Kulturowego - cztery zostały przyjęte, pozostałych nie przyjęto - poinformował PAP komendant Straży Miejskiej w Zakopanem Leszek Golonka.

- Dlatego sporządziliśmy wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli-choinki i straganów, w których funkcjonują m.in. strzelnice. Sporządziliśmy kompletną dokumentację fotograficzną obiektów - powiedział komendant. Doprecyzował, że mandaty kierowano do osób organizujących tę atrakcję dla turystów.

Archidiecezja deklaruje w sprawie spotkania. "Kardynał jest gotowy"

Proboszcz zakopiańskiej parafii nie odpowiedział na pytania PAP. Do sprawy odniósł się natomiast rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

- W związku z zaistniałą sytuacją metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś jest gotowy spotkać się zarówno z proboszczem, jak i burmistrzem Zakopanego, aby wysłuchać obu stron i zapoznać się z wyjaśnieniami - przekazał rzecznik.

Wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od proboszcza wynika, iż "nie otrzymał on żadnych mandatów od Straży Miejskiej ani też nie został w żaden sposób poinformowany o wystąpieniu w tej sprawie do sądu". Zapewnił też, że proboszcz nie uchyla się od prawa. - W sprawach spornych to niezawisłe sądy mają zbadać sprawę i ocenić, czy doszło do naruszenia prawa - zaznaczył ks. Studnicki.

Władze Zakopanego wyraziły sprzeciw. "Działalność komercyjna"

Wcześniej Miasto Zakopane wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się komercyjnemu zagospodarowaniu przykościelnego placu, wskazując, że teren znajduje się w granicach Parku Kulturowego Krupówki i w otoczeniu kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Obowiązująca uchwała zakazuje prowadzenia na tym obszarze działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej poza lokalami.

"Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej" - podkreślono w komunikacie.

