Spór o alerty RCB. TOPR interweniowało w ministerstwie. "Wprowadzanie w błąd"

Anna Nicz
Paulina Sowa

Anna Nicz, Paulina Sowa

W poniedziałek odbyło się spotkanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przedstawicielami MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - dowiedziała się Interia. Tematem rozmowy były alerty SMS w sprawie zagrożenia lawinowego, które RCB wysyłało bez konsultacji z TOPR.

Ratownik w czerwonym śmigłowcu ratunkowym unosi się nad ośnieżonym, stromym szczytem górskim. Obok znajduje się komunikat ostrzegający turystów przed wysokim zagrożeniem lawinowym, zalecający zachowanie szczególnej ostrożności i nie wychodzenie w góry ...
Przedstawiciele TOPR i RCB rozmawiali o alertach lawinowychRCB/ 123RF/PICSEL

W skrócie

  • W poniedziałek odbyło się spotkanie TOPR z przedstawicielami MSWiA i RCB dotyczące alertów SMS o zagrożeniu lawinowym.
  • TOPR poinformowało, że system Alert RCB powinien być używany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach związanych z bardzo wysokim zagrożeniem lawinowym.
  • TOPR stwierdziło, że ostatni alert RCB o wysokim zagrożeniu lawinowym nie był zgodny z obowiązującym rozporządzeniem i nie został z nimi skonsultowany.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Naczelnik TOPR Jan Krzysztof przekazał Interii, że podczas spotkania zostało przedstawione stanowisko stowarzyszenia w sprawie ostrzeżeń RCB.

"Generalnie uważamy, że ten system - Alert RCB - powinien być wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach w związku z zagrożeniem lawinowym" - czytamy w przesłanej odpowiedzi.

"Takie też zostały ustalone zasady. Sprowadza się to do ew. wniosków TOPR o alert RCB w sytuacji, kiedy np. będzie dochodzić do zamknięcia niektórych obszarów ze względu na wysokie zagrożenie lawinowe (4. stopnia)" - dodał.

Jan Krzysztof zachęcił także do sprawdzania aktualnych ostrzeżeń lawinowych na stronie TOPR.

Rzecznik RCB nie skomentował sprawy, uznając, że "temat jest już zamknięty".

Alert RCB o zagrożeniu lawinowym. TOPR: Nie konsultowano

W sobotę RCB wysłało SMS-owe ostrzeżenia przed "wysokim zagrożeniem lawinowym""Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu" - czytamy w komunikacie.

Zobacz również:

MSWiA publikuje komunikaty wyjaśniające, jak reagować na poszczególne typy alertów i alarmów
Polska

Pierwszy taki alert RCB w historii. Nowy komunikat MSWiA

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Tego samego dnia do działań rządowego centrum odniosło się TOPR.

    "RCB po raz kolejny rozesłało alert SMS w sprawie zagrożenia lawinowego. Informacja ta nie była w żaden sposób konsultowana z TOPR" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

    TOPR o alercie RCB: Wprowadzanie w błąd

    Jak podkreśliło TOPR, informacja przekazana przez RCB "nie była zgodna z obowiązującym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych w sprawie definicji stopni zagrożenia lawinowego".

    "Informowanie o WYSOKIM zagrożeniu (4. stopnia) przy obowiązującym ZNACZNYM (3. stopnia) jest wprowadzaniem w błąd turystów" - podkreślono w komunikacie.

    Wyjaśniono także, że tego dnia wejście na obszar Tatr jest nadal możliwe z "zachowaniem ograniczeń w terenie wysokogórskim wynikających z komunikatu lawinowego".

    Zobacz również:

    W powiecie tatrzańskim ulewy mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. Wydano specjalny alert RCB
    Polska

    Alert RCB w powiecie na południu. "Słuchaj poleceń służb"

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    "Wydarzenia": Mimo rozwodu nadal są małżeństwem. W składzie orzekającym był "neosędzia"Polsat News

    Najnowsze