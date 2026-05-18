"Z powodu większego opadu śniegu, niż wskazywały prognozy, podnosimy stopień [zagrożenia lawinowego - red.] na (2)" - czytamy komentarzu do komunikatu o zagrożeniu lawinowym wydanym przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przed bardzo trudnymi warunkami ostrzegają również władze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Pół metra śniegu w Tatrach. "Możliwe są samoczynne lawiny"

W rejonie Kasprowego Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi obecnie 33 cm - wynika z danych pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeszcze więcej białego puchu leży w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie grubość pokrywy sięga pół metra.

Ostatnie dni w dużej części kraju były pochmurne i deszczowe, a na południowych krańcach Polski, na wyżej położonych terenach padał nie tylko deszcz, lecz również deszcz ze śniegiem. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w poniedziałek.

Po ostatnich opadach śniegu miejscami w Tatrach grubość pokrywy wynosi do około 50 cm - wynika z pomiarów IMGW

"Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Występują aktualnie opady deszczu do wysokości około 1400 m n.p.m. i opady śniegu powyżej tej wysokości" - podkreśla TPN w najnowszym komunikacie turystycznym.

Drugi stropień zagrożenia lawinowego obowiązuje od wysokości 1800 metrów nad poziomem morza.

Rosnąca w ciągu dnia temperatura oraz duża wilgotność powietrza sprawiają, że pokrywa śnieżna jest niestabilna i "możliwe są samoczynne lawiny z mokrego ciężkiego śniegu. Odradzamy wyjścia w wyższe partie Tatr!" - ostrzegają ratownicy.

Dodatkowo poruszanie się w Tatrach utrudnia niski pułap chmur oraz podwyższony poziom wody w górskich potokach. "Jest bardzo mokro i błotniście" - zwraca uwagę TPN.

Specjaliści zwracają uwagę, że osoby wybierające się w wyższe partie gór muszą być doświadczonymi wędrowcami, którzy potrafią się poruszać zimą oraz posiadają sprzęt zimowy, czyli raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC i wiedzą, jak się tym posługiwać.

