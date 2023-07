Śnieg i mróz w Tatrach. TOPR ostrzega turystów

- Warunki do uprawiania turystyki stały się bardzo trudne. Na szlakach prowadzących na Rysy na Przełęcz pod Chłopkiem możemy się spodziewać śniegu i miejscowych oblodzeń. Odradzam wyjścia w te rejony, ponieważ do poruszania się tam niezbędne mogą okazać kask i raki - radzi przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

Zdaniem przewodnika, mróz na szczytach w lipcu to nie wyjątkowa anomalia, bo Tatry to góry o charakterze alpejskim i opadów śniegu możemy spodziewać się w każdym miesiącu, nawet latem. - Ten śnieg na najwyższych szczytach oczywiście nie pozostanie z nami do zimy, ale przez najbliższe godziny mocno, obniży odczuwalną temperaturę - dodał Zając.