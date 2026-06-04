W skrócie Pilot śmigłowca, którego wrak odnaleziono w rejonie góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej, zginął w katastrofie.

Śmigłowiec Robinson R44 Raven II zniknął z radarów w nocy podczas prywatnego lotu powrotnego do Polski z zagranicy.

Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki pogodowe, teren oraz gęstą mgłę, a przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura.

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- Podczas poszukiwań, które trwały od wczesnych godzin rannych, jedna z ekip na zboczu góry Lubogoszcz odnalazła wrak śmigłowca, z którym stracono łączność. W środku znajdowało się ciało pilota - przekazała Interii asp. Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.

Jak dodała policjantka, na pokładzie maszyny znajdowała się jedna osoba.

Katastrofa śmigłowca w Małopolsce. Nie żyje pilot

Służby otrzymały zgłoszenie o maszynie Robinson R44 Raven II, która zniknęła z radarów w czwartek o godz. 1.30. Z danych radarowych monitorujących ruch lotniczy wynika, że śmigłowiec był obserwowany przez system ADS-B na wysokości około 850-1000 metrów nad poziomem terenu. Następnie sygnał został nagle utracony.

Policja ujawniła, że w czasie feralnego rejsu śmigłowiec wracał do kraju z zagranicy. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP maszyna wykonywała prywatny lot związany z podróżą na Węgry.

Początkowo poszukiwania prowadzono głównie w rejonie Kasiny Wielkiej i Kasiny Małej w powiecie limanowskim, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny.

Katastrofa śmigłowca w Małopolsce Flight Radar materiał zewnętrzny

Oficjalne przyczyny tragedii nie są znane, jednak jak przekazała w rozmowie z Interią policja, w czasie prowadzenia akcji poszukiwawczej panowały trudne warunki atmosferyczne. Służby dysponujące sprzętem takim, jak drony, przez gęstą mgłę zmuszone były wyruszać w rejon poszukiwań pieszo.

- To trudny teren, zalesiony. Widoczność była praktycznie zerowa - podkreśliła Anna Zbroja-Zagórska.

Małopolska. Śmigłowiec zniknął z radarów. Skomplikowana akcja służb

Jak doprecyzował rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły działania odbywały się z udziałem grupy dronowej (z pow. bocheńskiego) quadów i ponad 70 strażaków PSP i OSP.

Na miejscu katastrofy pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Teren został zabezpieczony do czasu przeprowadzenia oględzin i rozpoczęcia czynności przez specjalistów zajmujących się badaniem przyczyn wypadków lotniczych.

Okoliczności katastrofy będą wyjaśniać: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura.





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