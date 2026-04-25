W skrócie W Białce Tatrzańskiej kierujący Fordem Mondeo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust, powodując śmierć kierowcy i poważne obrażenia u pasażerki.

Cztery osoby podróżujące Fordem Fiesta na słowackich tablicach rejestracyjnych zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy ze względu na ich obecność w pobliżu miejsca zdarzenia.

Policja zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu, przesłuchała świadków, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 21.20 na drodze krajowej nr 49 w Białce Tatrzańskiej (woj. małopolskie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki Ford Mondeo z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust. Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód został poważnie zniszczony.

Wypadek w Białce Tatrzańskiej. Jedna ofiara śmiertelna i ranna pasażerka

W wyniku wypadku na miejscu zginął 26-letni obywatel Słowacji, który kierował pojazdem. Podróżująca z nim 24-letnia kobieta została poważnie ranna.

Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć ją z wraku auta. Następnie została przetransportowana do szpitala.

Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Droga w rejonie wypadku była całkowicie zablokowana, a funkcjonariusze kierowali ruch na wyznaczone objazdy.

Śmiertelny wypadek w Białce Tatrzańskiej. Śledztwo i prace biegłych

Na miejscu przez kilka godzin prowadzone były czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Uczestniczył w nich również technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Zabezpieczono ślady, wykonano oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono pojazd do dalszych badań.

Śledczy analizują również, czy z wypadkiem może mieć związek drugi samochód - Ford Fiesta na słowackich tablicach rejestracyjnych, który znajdował się w pobliżu miejsca zdarzenia.

Cztery osoby podróżujące tym autem, również obywatele Słowacji, zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy.

Niejasne okoliczności wypadku. Zabezpieczono nagrania

Policja zabezpieczyła także nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w okolicy oraz przesłuchała świadków zdarzenia. Jak podkreślają funkcjonariusze, sprawa jest wielowątkowa i wymaga dalszych szczegółowych ustaleń.

Wyjaśnianiem wszystkich okoliczności tragicznego wypadku zajmują się obecnie zakopiańscy policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledztwo jest w toku.

