Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn, prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut dotyczący tego, że kierując samochodem marki Volkswagen Passat spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym i rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość, osiągając 120 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km/h.

Nowy Sącz. Śmiertelne potrącenie na pasach, nowe informacje prokuratury

- Mężczyzna w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora - wskazała prok. Rataj-Mykietyn.

Jak dodała, kierowca wyraził skruchę i zadeklarował chęć przeproszenia bliskich zmarłego pieszego. We wtorek rano odbyło się posiedzenie aresztowe w jego sprawie - sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Według ustaleń śledczych kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km/h.

W toku postępowania ustalono, że w przeszłości mężczyzna ten nie był karany sądownie. - Natomiast w przeciągu ostatniego roku trzykrotnie karany był mandatami karnymi za przekraczanie dozwolonej prędkości - powiedziała rzeczniczka.

Tragiczny wypadek w Nowym Sączu. Nowy ruch prokuratury

W trakcie konferencji prasowej przekazano także najnowsze ustalenia dotyczące 20-latka, który miał brać udział w nielegalnym wyścigu, podczas którego doszło do potrącenia. Jeszcze we wtorek zostanie on doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.

Więcej informacji wkrótce...