Wypadek w Zabierzowie. Nowe informacje o śmierci czteroletniego dziecka

Mł. bryg. Paweł Majda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazał szczegóły na temat akcji ratunkowej. Jak mówił, wpadło ono do zbiornika z wodą, do którego dostęp był utrudniony i gdzie nie mogła swobodnie dostać się osoba dorosła.

- Po udrożnieniu dostępu jeden ze strażaków skoczył do środka i po kilku nurkowaniach wyczuł ciało dziecka. Po wyciągnięciu go z wody, mimo długiej akcji reanimacyjnej, lekarz niestety stwierdził zgon - przekazał strażak w rozmowie z Polsat News.

Tłumacząc, jak wyglądał zbiornik, podał, że nie jest to typowa studnia, jaka znajduje się przy gospodarstwach domowych, "nie jest to też studzienka kanalizacyjna". - To zbiornik, który kiedyś służył do gromadzenia cieczy. Ma 5-6 metrów średnicy, a woda około 3 metrów głębokości. Na środku pokrycia zbiornika jest nieduży właz, kwadrat o szerokości 40 cm, który był zabezpieczony czymś w rodzaju komina - wyjaśnił.