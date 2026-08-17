W skrócie Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące pobicia ze skutkiem śmiertelnym po śmierci 38-latka podczas wesela w Wadowicach.

W związku ze sprawą zatrzymano siedmiu mężczyzn w wieku od 29 do 44 lat; prowadzone są czynności wyjaśniające z ich udziałem.

O dalszych działaniach w sprawie i ewentualnych zarzutach zdecydują wyniki sekcji zwłok oraz ustalenia śledczych.

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Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę w jednym z hoteli w Wadowicach. Odbywało się tam zamknięte przyjęcie weselne.

Na sali pojawił się 38-letni mężczyzna. Nie był zaproszony na wesele, ale przebywał w tym samym hotelu.

Według informacji przekazanych przez policję mężczyzna zachowywał się agresywnie, zaczepiał uczestników imprezy, próbował wynosić alkohol i nie chciał opuścić sali.

Weselnicy próbowali go wyprowadzić. Doszło do awantury, a następnie bójki. Na miejsce wezwana została policja.

Śmierć podczas wesela w Wadowicach. Siedmiu mężczyzn zatrzymanych

Funkcjonariusze przyjechali do hotelu przed północą. Według relacji policji 38-latek był bardzo pobudzony i zachowywał się agresywnie również wobec mundurowych. Założono mu kajdanki.

W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność. Doszło do zatrzymania krążenia. Reanimację rozpoczęli policjanci, a następnie kontynuowali ją ratownicy medyczni. 38-latka nie udało się uratować.

Po zdarzeniu zatrzymano siedmiu mężczyzn. W poniedziałek skontaktowaliśmy się z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, aby uzyskać najnowsze informacje w sprawie.

- Mężczyźni w wieku od 29 do 44 lat zostali zatrzymani. Na dzisiaj zaplanowane zostały czynności z ich udziałem. Czekamy również na wynik sekcji zwłok, który będzie tutaj kluczowy dla ostatecznej kwalifikacji prawnej tego czynu - przekazała Interii asp. sztab. Agnieszka Petek, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Policjantka informowała wówczas, że zatrzymani pozostają do dyspozycji służb, a dalsze decyzje będą uzależnione m.in. od wyników sekcji.

- Wstępnie przyjęto, że zdarzenie może stanowić pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ale te osoby na razie są zatrzymane do sprawy i do wyjaśnienia. Zobaczymy, jak przebiegną przesłuchania, jaka będzie decyzja prokuratora i jaki będzie wynik sekcji - powiedziała asp. sztab. Agnieszka Petek.

Prokuratura wszczęła śledztwo. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok

Po godz. 13 uzyskaliśmy nowe informacje od Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Prok. Tomasz Waszczuk przekazał, że śledztwo zostało już wszczęte i prowadzone jest w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym.

- W chwili obecnej prokuratura oczekuje choćby na wstępne wyniki sekcji zwłok. Cały czas te siedem osób jest zatrzymanych - powiedział nam prok. Tomasz Waszczuk.

Wyniki sekcji mają zdecydować o kolejnych czynnościach wobec siedmiu zatrzymanych. Na tym etapie nie przesądzono jeszcze, w jakim charakterze będą przesłuchiwani.

- Dopiero jak prokuratura w Wadowicach dostanie wyniki, przystąpi do czynności - albo do stawiania zarzutów i przesłuchiwania w charakterze podejrzanych, albo świadków. Śledztwo wszczęte jest o pobicie ze skutkiem śmiertelnym póki co i w takim kierunku prowadzone są czynności - przekazał prokurator.

O dalszym statusie siedmiu mężczyzn zdecydują więc ustalenia śledczych, w tym wspomniane już kilkukrotnie wstępne wyniki sekcji zwłok 38-latka.



