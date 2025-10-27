Śmierć podczas biwaku w Tatrach. Zmarły to 30-letni policjant
Policjant pochodzący ze Śląska zmarł podczas biwaku nad brzegiem rzeki Białka w Nowej Białej - potwierdziła Interia. Ciało 30-letniego funkcjonariusza znaleziono w namiocie. Mężczyzna przebywał na urlopie i biwakował ze znajomymi. Pomimo szybkiej reakcji ratowników, jego życia nie udało się uratować.
W skrócie
- 30-letni policjant ze Śląska zmarł podczas biwaku nad rzeką Białką w Nowej Białej.
- Ciało mężczyzny znaleziono rano w namiocie, mimo natychmiastowej reakcji ratowników nie udało się go uratować.
- Wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich, a sprawą zajmuje się prokuratura.
Śląska policja potwierdziła w rozmowie z Interią medialne doniesienia o tym, że 30-latek, którego ciało znaleziono w namiocie nad brzegiem rzeki Białka pod Tatrami, był policjantem z województwa śląskiego.
- Przebywał wówczas na urlopie - przekazał aspirant sztabowy Adam Jachimczak z biura prasowego śląskiej policji.
Nowa Biała. Śmierć podczas biwaku w Tatrach, nie żyje 30-latek
Do zdarzenia doszło w niedzielę w Nowej Białej (woj. małopolskie), w rejonie rezerwatu przyrody Przełom Białki.
Mężczyzna wraz z grupą znajomych spędzał tam weekend na biwaku. Jeszcze w sobotę wspólnie biesiadowali, po czym 30-latek poszedł do swojego namiotu.
Rano jego koledzy zauważyli, że nie daje oznak życia. Wezwani ratownicy nie zdołali go uratować.
30-latek zmarł podczas biwaku. Wstępne ustalenia policji
- Ciało zostało zabezpieczone do sekcji celem ustalenia przyczyn śmierci - poinformował Interię aspirant sztabowy Łukasz Burek z policji w Nowym Targu.
Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Sprawą zajmuje się prokuratura, zaplanowano m.in. przesłuchania uczestników biwaku.
Jak ustalono, grupa rozbiła namioty w rejonie, gdzie znajdują się pola biwakowe, choć możliwe, że miejsce, które wybrali, nie było do tego wyznaczone.