W skrócie 30-letni policjant ze Śląska zmarł podczas biwaku nad rzeką Białką w Nowej Białej.

Ciało mężczyzny znaleziono rano w namiocie, mimo natychmiastowej reakcji ratowników nie udało się go uratować.

Wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich, a sprawą zajmuje się prokuratura.

Śląska policja potwierdziła w rozmowie z Interią medialne doniesienia o tym, że 30-latek, którego ciało znaleziono w namiocie nad brzegiem rzeki Białka pod Tatrami, był policjantem z województwa śląskiego.

- Przebywał wówczas na urlopie - przekazał aspirant sztabowy Adam Jachimczak z biura prasowego śląskiej policji.

Nowa Biała. Śmierć podczas biwaku w Tatrach, nie żyje 30-latek

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Nowej Białej (woj. małopolskie), w rejonie rezerwatu przyrody Przełom Białki.

Mężczyzna wraz z grupą znajomych spędzał tam weekend na biwaku. Jeszcze w sobotę wspólnie biesiadowali, po czym 30-latek poszedł do swojego namiotu.

Rano jego koledzy zauważyli, że nie daje oznak życia. Wezwani ratownicy nie zdołali go uratować.

30-latek zmarł podczas biwaku. Wstępne ustalenia policji

- Ciało zostało zabezpieczone do sekcji celem ustalenia przyczyn śmierci - poinformował Interię aspirant sztabowy Łukasz Burek z policji w Nowym Targu.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Sprawą zajmuje się prokuratura, zaplanowano m.in. przesłuchania uczestników biwaku.

Jak ustalono, grupa rozbiła namioty w rejonie, gdzie znajdują się pola biwakowe, choć możliwe, że miejsce, które wybrali, nie było do tego wyznaczone.

