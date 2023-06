Do tragicznej sytuacji doszło w samolocie linii LOT z Chicago do Krakowa , który wylądował w środę rano na lotnisku w podkrakowskich Balicach . Jako pierwsze o zdarzeniu powiadomiło RMF FM.

Kraków: Śmierć pasażerki samolotu

"Składamy kondolencje bliskim pasażerki, której zgon stwierdzono podczas dzisiejszego lotu z Chicago do Krakowa. Załoga zadziałała zgodnie z procedurami przewidzianymi w takich przypadkach, a po wylądowaniu w Krakowie, stosowne służby przystąpiły do czynności " - przekazała Interii linia lotnicza.

Jak powiadomił polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Stanisław Gleń, do śmierci pasażerki prawdopodobnie doszło z przyczyn naturalnych. - Wciąż trwają ustalenia służb, co do przyczyn śmierci kobiety. Prawdopodobnie były to przyczyny naturalne. Pasażerka miała 76 lat - powiedział.