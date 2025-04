- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień - powiedziała rzeczniczka.

Ujawniła także wyniki trwającej sekcji . Jak przekazała, pokrzywdzonemu zadanych zostało od kilkunastu do kilkudziesięciu ran w obrębie brzucha i klatki piersiowej. Sekcja przedłuża się ze względu na liczne obrażenia ciała lekarza.

- Z uwagi na charakter zdarzenia, jak i zachowanie podejrzanego na pewno będzie on poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy w chwili popełniania zarzucanego mu czynu, miał on zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej za ten czyn, czy też miał zniesioną poczytalność - mówiła Bożek-Michalec.