Słup ognia na 20 metrów. Na krakowskim osiedlu doszło do wycieku gazu

Na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie doszło w poniedziałek rano do wycieku gazu - potwierdził w rozmowie z Interią kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W miejscu rozszczelnienia instalacji pojawił się słup ognia na wysokość około 20 metrów. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.