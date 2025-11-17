Słup ognia na 20 metrów. Na krakowskim osiedlu doszło do wycieku gazu
Na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie doszło w poniedziałek rano do wycieku gazu - potwierdził w rozmowie z Interią kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W miejscu rozszczelnienia instalacji pojawił się słup ognia na wysokość około 20 metrów. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
Wyciek ujawniono w poniedziałek około godziny 4 rano na ul. Komandosów w Krakowie (Osiedle Podwawelskie). Jak przekazał Interii kpt. Hubert Ciepły, rozszczelnieniu uległa instalacja gazowa średniego ciśnienia.
W miejscu, w którym wystąpiła awaria pojawił się duży - jak oszacowała straż pożarna - 20-metrowy słup ognia.
Wyciek gazu na krakowskim osiedlu. Działania mogą potrwać kilka godzin
Na miejsce zadysponowano Pogotowie Gazowe i sześć zastępów straży.
- Działania Straży Pożarnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy zagrożenia, rozstawieniu kurtyn wodnych oraz monitorowaniu stężeń gazu na obrzeżach strefy zagrożenia - wymienił rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Działania mogą potrwać kilka godzin. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.