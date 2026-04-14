Skandal w krakowskiej policji. "Wniosek o wydalenie ze służby"
Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie został zdemaskowany na próbach umówienia się z nieletnią dziewczynką. Działania mające na celu ujęcie mundurowego prowadziła fundacja ECPU Polska. Mężczyzna został zawieszony w czynnościach służbowych - przekazała policja w rozmowie z portalem kr24.pl. To prawdopodobnie nie koniec sprawy.
Aspirant sztabowy Zbigniew S. miał - według ustaleń ECPU - posługiwać się w sieci fikcyjnym kontem społecznościowym, w którym podawał się za "Piotra Sawickiego". Mężczyzna miał w ten sposób nawiązać kontakt z co najmniej pięciorgiem dzieci.
