Skandal w krakowskiej policji. "Wniosek o wydalenie ze służby"

Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie został zdemaskowany na próbach umówienia się z nieletnią dziewczynką. Działania mające na celu ujęcie mundurowego prowadziła fundacja ECPU Polska. Mężczyzna został zawieszony w czynnościach służbowych - przekazała policja w rozmowie z portalem kr24.pl. To prawdopodobnie nie koniec sprawy.