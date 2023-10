Szczawnica. Redyk na ulicach miasta

- Tegoroczny sezon wypasu owiec uważamy za bardzo udany . Lato było bardzo ciepłe, nawet upalne, ale początek był deszczowy, a to zapewniło dobry wzrost muraw, na których wypasały się owce. Deszcze na wiosnę są bardzo ważne dla pasterstwa, bo gleba nasiąka podczas wzrostu traw, tworząc odpowiedni magazyn wody. Wypas był udany nie było większych problemów - powiedział prezes Towarzystwa Produktu Górskiego zrzeszającego producentów produktów górskich, w tym oscypków.

Jak zaznaczył, zdarzały się jednak groźne sytuacje, które wynikały z pojawienia się wilków. - Co roku wyrządzają jakieś szkody w stadach. Obserwujemy ich coraz więcej, także juhasi muszą czuwać, a na noc stosować elektryczne pastuchy. Trzeba mieć też dobre psy, które z daleka wyczuwają wilki i szczekaniem dają znać o niebezpieczeństwie. Najważniejsze, że owce dawały dobre mleko , a to podstawa żeby zrobić dobry oscypek - bryndzę czy bundz - podkreślił.

Redyk w Szczawnicy. Owce spowodowały utrudnienia

Bacowie narzekają też na brak chętnych do pracy juhasów . Ten jest nie tylko pasterzem owiec, ale musi także umieć doić owce i zrobić dobry ser . Obecnie niektórzy bacowie wspomagają się także szkolnymi psami pasterskimi typu border collie , a taki pies jest świetnym pomocnikiem i może częściowo zastąpić pracę juhasów.

Jesienne redyki zwane też przez górali "osodami" to powrót owiec i pasterzy do wiosek. Taki przemarsz z owcami ma niejednokrotnie uroczysty charakter, a schodzący bacowie i juhasi z górskich hal są serdecznie witani w swoich wsiach. Redyk pieniński w Szczawnicy to największe takie wydarzenie na południu Polski.