W skrócie Joanna Senyszyn poparła kandydaturę Sławomira Pietrzyka, który zajmuje ostatnie miejsce na liście wyborczej na prezydenta Krakowa.

Pietrzyk obiecał mieszkańcom z Kartą Krakowską darmowy transport miejski, finansowany z opłaty turystycznej inicjowanej przez niego w Radzie Miasta.

W wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września, zarejestrowano ośmioro kandydatów.

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Podczas konferencji prasowej pod wzgórzem wawelskim Joanna Senyszyn zapowiedziała, że jeżeli Sławomir Pietrzyk zostanie prezydentem Krakowa, to mieszkańcy będą mogli liczyć na darmowy transport miejski. Według profesor to rozładuje korki w mieście i przyczyni się do zmniejszenia smogu.

Pietrzyk sprecyzował, że bezpłatny transport dotyczyłby mieszkańców posiadających Kartę Krakowską. Projekt ma zostać sfinansowany z wprowadzanej opłaty turystycznej, której uchwalenie w formie rezolucji samorządowiec inicjował w Radzie Miasta Krakowa.

Senyszyn: Kraków potrzebuje osoby poważnej

- Przekonaliśmy się w ciągu ostatniego półtora roku, że Kraków potrzebuje osoby poważnej, doświadczonej, która niekoniecznie będzie skakać po dachu i odgarniać śnieg, czy sprzątać urząd miasta, ale zajmie się poważnymi sprawami mieszkańców - mówiła Senyszyn.

Oceniła też, że Pietrzyk "jest w takim wieku, w którym najlepiej się sprawują prezydenci". 75-letni kandydat Socjaldemokracji Polski w swoim programie wyborczym stawia na politykę senioralną i zapowiada rozwiązywanie problemów najstarszych mieszkańców.

W swoim przemówieniu Senyszyn odniosła się również do propozycji politycznych konkurentów, zdecydowanie krytykując pomysł wprowadzenia podatku katastralnego od pierwszego mieszkania. Zwróciła uwagę, że rozwiązanie to obciążyłoby finansowo przede wszystkim seniorów oraz osoby uboższe.

Wybory w Krakowie. Ośmioro kandydatów w wyścigu

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa. Poza Pietrzykiem są to: Michał Drewnicki (PiS),Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem) oraz Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL).



