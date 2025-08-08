Sekcja zwłok Tadeusza D. Śledczy mają pewność

Kinga Kania

Oprac.: Kinga Kania

Prokuratura poinformowała w piątek, że sekcja zwłok Tadeusza D., podejrzanego o zastrzelenie członków swojej rodziny w Starej Wsi, wykazała, że najpewniej odebrał on sobie życie. Biegli ustalili, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci były obrażenia mózgowia.

Podano wyniki sekcji zwłok Tadeusza D.
Podano wyniki sekcji zwłok Tadeusza D.Damian KlamkaEast News

Jak powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj Mykietyn, z opinii biegłych wynika również, że zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję, co - jak zaznaczono - dodatkowo uprawdopodabnia wersję o samobójstwie.

Nowe informacje ws. Tadeusza D. Wykonano sekcję zwłok

"W ostatnim czasie funkcjonariusze kontynuowali poszukiwania broni, z której podejrzany zastrzelił członków swojej rodziny. Broń znaleziona wcześniej przy zwłokach Tadeusza D. nie była tą, z której dokonano zabójstwa. Jednak policjanci odnaleźli ostatnio kolejną sztukę broni w wąwozie w masywie leśnym w rejonie Starej Wsi" - wyjaśniła rzeczniczka prokuratury.

Zobacz również:

Tadeusz D. poszukiwany był przez pięć dni
Małopolskie

Znalazł rzeczy, które mogły należeć do Tadeusza D. Policja apeluje

Anna Nicz
Anna Nicz

    Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że to właśnie z tej broni 57-latek zastrzelił swoją córkę i zięcia, a także postrzelił teściową. Prokuratura nie ujawnia obecnie rodzaju zabezpieczonej broni, oczekując na wyniki dalszych ekspertyz.

    Tragedia w Nowej Wsi. Trzy ofiary Tadeusza D.

    Do tragicznych wydarzeń doszło pod koniec czerwca w Starej Wsi. Tadeusz D. strzelił wówczas do swojej teściowej, 31-letniego zięcia oraz do 26-letniej córki. Młode małżeństwo zginęło na miejscu, osierocając roczną córeczkę. 73-latka trafiła do szpitala w ciężkim stanie.

    Po strzelaninie Tadeusz D. zbiegł w kierunku pobliskiego lasu, gdzie po kilku dniach zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań odnaleziono jego ciało.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki pojawił się w oknie Belwederu
    Polska

    Z okna nagle wychylił się prezydent Nawrocki. "30 minut"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Ewa Zajączkowska-Hernik w "Graffiti" o pierwszej damiePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze