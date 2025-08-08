Jak powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj Mykietyn, z opinii biegłych wynika również, że zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję, co - jak zaznaczono - dodatkowo uprawdopodabnia wersję o samobójstwie.

Nowe informacje ws. Tadeusza D. Wykonano sekcję zwłok

"W ostatnim czasie funkcjonariusze kontynuowali poszukiwania broni, z której podejrzany zastrzelił członków swojej rodziny. Broń znaleziona wcześniej przy zwłokach Tadeusza D. nie była tą, z której dokonano zabójstwa. Jednak policjanci odnaleźli ostatnio kolejną sztukę broni w wąwozie w masywie leśnym w rejonie Starej Wsi" - wyjaśniła rzeczniczka prokuratury.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że to właśnie z tej broni 57-latek zastrzelił swoją córkę i zięcia, a także postrzelił teściową. Prokuratura nie ujawnia obecnie rodzaju zabezpieczonej broni, oczekując na wyniki dalszych ekspertyz.

Tragedia w Nowej Wsi. Trzy ofiary Tadeusza D.

Do tragicznych wydarzeń doszło pod koniec czerwca w Starej Wsi. Tadeusz D. strzelił wówczas do swojej teściowej, 31-letniego zięcia oraz do 26-letniej córki. Młode małżeństwo zginęło na miejscu, osierocając roczną córeczkę. 73-latka trafiła do szpitala w ciężkim stanie.

Po strzelaninie Tadeusz D. zbiegł w kierunku pobliskiego lasu, gdzie po kilku dniach zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań odnaleziono jego ciało.

