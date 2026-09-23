W skrócie Krakowski sąd rejonowy uznał Barbarę Nowak za winną zniesławienia Urszuli Mroczek-Guli i zobowiązał ją do zapłaty kary oraz zadośćuczynienia.

Sprawa dotyczyła wypowiedzi Barbary Nowak z 2024 roku, w których sugerowała zaniedbania Urszuli Mroczek-Guli jako dyrektorki szkoły.

Barbara Nowak nie zgadza się z wyrokiem i argumentowała, że działała w trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz nie brała udziału w przygotowaniu materiału telewizyjnego.

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Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wypowiedziami, które sugerowały jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Chodzi o sformułowania, które padły w 2024 roku w reportażu telewizyjnym TVN24 oraz na portalu X.

Sąd uznał, że wypowiedziami Barbara Nowak pomówiła Mroczek-Gulę, co mogło ją poniżyć i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywanego zawodu. Sąd wymierzył Barbarze Nowak karę 6 tys. zł i nakazał zapłacić 10 tys. zadośćuczynienia Mroczek-Guli.

Przed ogłoszeniem wyroku Barbarze Nowak towarzyszyła grupa osób w żółtych kamizelkach podpisanych "Ruch Obrony Granic".

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Urszula Mroczek-Gula domagała się 200 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę, którą miała ponieść w związku z publicznymi wypowiedziami Barbary Nowak. Podstawą prywatnego aktu oskarżenia były wypowiedzi byłej kurator oświaty dotyczące sprawy śmierci ucznia w szkolnym internacie.

Wątpliwości pojawiły się po emisji reportażu "Proces" wyemitowanego przez TVN24. Materiał opowiadał o nauczycielach, wobec których prowadzono postępowania dyscyplinarne zakończone później uniewinnieniem lub umorzeniem spraw.

Przed rozprawą Urszula Mroczek-Gula podkreślała, że proces nie dotyczy wyłącznie pieniędzy. Jak zaznaczyła, jej głównym celem jest obrona własnego dobrego imienia i sprzeciw wobec publicznego formułowania krzywdzących opinii.

Według pełnomocnika byłej dyrektorki jedna z wypowiedzi miała sugerować, że nie została ona uniewinniona od zarzutów związanych ze śmiercią ucznia.

Dodatkowo wskazywano na wpis w mediach społecznościowych, który - zdaniem strony oskarżającej - mógł sugerować krzywdzenie dzieci.

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Była małopolska kurator oświaty nie zgadza się z oskarżeniami. Przekonywała, że wykonywała swoje obowiązki związane z troską o bezpieczeństwo uczniów i szkół.

Podczas wcześniejszej rozprawy Barbara Nowak podkreślała, że nie uczestniczyła w przygotowaniu materiału telewizyjnego. Jej zdaniem część przekazywanych na jej temat informacji jest niezgodna z rzeczywistością.

Pełnomocnik Barbary Nowak wnosił o jej uniewinnienie oraz oddalenie roszczenia o zadośćuczynienie.

Argumentował stanowisko między innymi tym, że materiał nie był autoryzowany, a jego klientka nie posiadała pełnej wiedzy na temat zakończonych postępowań dyscyplinarnych.



