Są zarzuty wobec Ukraińca, który ranił nożem radnego

Do incydentu doszło podczas obchodów święta łemkowskiej kultury. Agresywny i pijany Ukrainiec najpierw awanturował się z uczestnikami wydarzenia, a następnie wyciągnął nóż i zadał kilka ran kłutych radnemu powiatu gorlickiego. Napastnik usłyszał zarzuty - podaje małopolska policja.

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Łemkowska Watra w Zdyni. Wieś wśród zielonych wzgórz, ludzie na drodze, drewniane budynki i namioty.
Łemkowska Watra w Zdyni / zdjęcie archiwalneMarek Lasyk Reporter

W skrócie

  • Podczas święta łemkowskiej kulturę w Zdyni 46-letni Ukrainiec zaatakował radnego powiatu gorlickiego nożem. Policjanci musieli użyć paralizatora.
  • Napastnik usłyszał zarzut uszkodzenia ciała i został zatrzymany. Był kompletnie pijany.
  • Łemkowska Watra to jedno z najważniejszych świąt społeczności łemkowskiej w Polsce, otwarte na wszystkich niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.
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Do zdarzenia doszło 16 lipca w późnych godzinach wieczornych tuż przed rozpoczęciem święta kultury łemkowskiej - Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie.

- 46-letni Ukrainiec przyjechał specjalnie na to wydarzenie. Będąc pod wpływem alkoholu zaczął się awanturować z uczestnikami imprezy. W pewnym momencie uczestnicy wydarzenia zauważyli, że ma nóż, dlatego zareagowała ochrona - relacjonuje rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

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Ukrainiec zaatakował podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni

- W wyniku ataku ranny został 37-latek. Mężczyzna otrzymał kilka ciosów nożem, m.in. w udo, rękę i plecy. Na szczęście obrażenia okazały się powierzchowne, jednak został przewieziony do szpitala - dodała policjantka.

Poszkodowany mężczyzna to radny powiatu gorlickiego, członek zarządu Zjednoczenia Łemków.

Po przybyciu na miejsce policjantów, agresor nie wykonywał ich poleceń i stawiał opór.

- Wobec mężczyzny został użyty paralizator. Po obezwładnieniu, zgodnie z procedurami, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie było potrzeby jego hospitalizacji. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu - przekazała rzeczniczka.

Po wytrzeźwieniu 46-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. W niedzielę zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Policja będzie wnioskować o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

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Czym jest Łemkowska Watra?

Łemkowska Watra odbywa się w Zdyni od 17 do 19 lipca. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce, organizowane przez Zjednoczenie Łemków.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Nie ma jak w domu". Organizatorzy promują także ideę "NO HEJT", podkreślając, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich - bez względu na pochodzenie, język, wyznanie czy poglądy.

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