Jak wyjaśnił prokurator generalny, to właśnie ten pion prokuratury jest właściwy do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Wszczęte śledztwo obejmuje dwa czyny.

Pierwszy - jak wyjaśnił Waldemar Żurek - dotyczy zabójstwa sześciu osób przy użyciu broni palnej oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy policji wykonujących obowiązki służbowe związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

"Zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób, co nadaje temu czynowi charakter przestępstwa terrorystycznego (art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 115 § 20 k.k.)" - czytamy w oświadczeniu ministra.

Drugi czyn dotyczy zabójstwa trzech osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 148 § 3 k.k.). Jak dodał Żurek, oba czyny zagrożone są najsurowszą karą dożywotniego pozbawienia wolności.

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Drugi z wymienionych przez ministra sprawiedliwości czynów dotyczy zdarzenia z Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie w mieszkaniu strzelca z Krakowa ujawniono ciała trzech osób.

Jak potwierdziła świętokrzyska policja, to członkowie najbliższej rodziny sprawcy ataku - ojciec, matka i siostra.

Więcej informacji wkrótce...