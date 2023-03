Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Stuhrowi wpłynął do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w ostatnich dniach grudnia. Z końcem listopada znany aktor usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza Stuhr został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśnienia.

Zatrzymanie Jerzego Stuhra. "Przyznał się, że prowadził pod wpływem alkoholu"

- Przede wszystkim przyznał się do tego, że prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu. Wynikało to z faktu, że był wcześniej umówiony z pewną osobą, która przypomniała mu o tym spotkaniu nagle, on zapomniał o tym spotkaniu. W związku z tym, czując się dobrze po kilku godzinach od spożycia alkoholu, wsiadł do samochodu i jechał na to spotkanie - przekazał wówczas podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko.

Reklama

Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości Jerzemu Stuhrowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Wypadek w Krakowie. Znany aktor miał 0,7 promila alkoholu we krwi

Mężczyzna w połowie października potrącił na al. Mickiewicza w Krakowie 44-letniego motocyklistę. Jechał dalej, bo - jak tłumaczył potem na miejscu policji - nie zauważył kolizji. Kiedy został zatrzymany, badanie wykazało, że ma 0,7 promila alkoholu w organizmie.

Dziennik "Fakt" dotarł do nagrania kolizji Jerzego Stuhra z motocyklistą. "Na wideo zarejestrowano, jak motocykl początkowo jedzie z tyłu, za autem Jerzego Stuhra. Po dojechaniu do skrzyżowania auto jedzie lewym pasem, motocykl prawym. Nagle auto zaczyna zbliżać się do jednośladu, dochodzi do kontaktu, a motocyklista traci równowagę".

W kolejnych ujęciach widzimy, jak kierujący motocyklem, próbuje zatrzymać samochód Jerzego Stuhra. Robi m.in. zdjęcia pojazdu i wskazuje, ze nagrał moment potrącenia. Następnie znany aktor podjął podwójną próbę ucieczki, zanim na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze.

Czytaj więcej: Jest nagranie kolizji aktora Jerzego Stuhra z motocyklistą