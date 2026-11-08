Ruch prokuratury po strzelaninie w Krakowie. "Czyn o charakterze terrorystycznym"

Jak doprecyzował Tomasz Waszczuk, sprawca formalnie nie został zatrzymany ze względu na jego stan i okoliczności.

Napastnik to 24-letni Michał O., mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna został postrzelony podczas wymiany ognia z policją. Jak podkreślił prokurator, jest on przez cały czas pod nadzorem służb.

- Jeżeli ten stan się poprawi na tyle, że będzie możliwe wykonanie z nim czynności procesowych, to będziemy je wykonywać - dodał.

Jednak zdaniem prokuratora tej chwili wszystko wskazuje na to, że przesłuchanie "w najbliższych dniach, czy godzinach może nie być możliwe".

Atak w Krakowie. Wśród rannych policjanci

Michał O. zabił w sobotę w Krakowie sześć osób i ranił 15. Wśród poszkodowanych jest dwoje policjantów, którzy stanęli twarzą w twarz z napastnikiem. Początkowo ich stan był poważny, obaj przeszli operacje. W nocy władze przekazały, że ich stan określany jest jako stabilny.

Okrzyknięci bohaterami policjanci to starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Arkadiusz Morański.

Służby i władze podtrzymują apel o oddawanie krwi zarówno na potrzebę rannych policjantów, jak i wszystkich poszkodowanych we wczorajszej tragedii.

Wśród pozostałych rannych jest pięciu krakowskich dorożkarzy i pięciu obcokrajowców - to obywatele Austrii, Niemiec, Portugalii, Rosji i Wielkiej Brytanii.

Ofiary śmiertelne to cztery kobiety i dwóch mężczyzn.

Więcej informacji wkrótce.