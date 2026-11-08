W skrócie W wyniku strzelaniny na krakowskim Rynku Głównym życie straciło sześć osób, a 16 zostało rannych.

Sprawcą ataku okazał się Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego, który obecnie przebywa w stanie krytycznym w szpitalu.

Służby odkryły w mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego rodziców oraz siostry z ranami postrzałowymi.

Świadek zdarzenia opisał przebieg ataku, w którym napastnik ostrzelał sklep Zara, zabijając dwie osoby na oczach klienta.

Jedną z osób niosących pomoc rannym była turystka będąca pielęgniarką, która reanimowała poszkodowanych wewnątrz i na zewnątrz sklepu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W sobotnie popołudnie 24-latek wjechał na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do znajdujących się tam przypadkowych przechodniów. Życie straciło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawcą okazał się pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał O.

W momencie zamachu na rynku nie brakowało przechodniów i turystów. Jednym z nich był Marcin, który ze znajomymi przebywał w Zarze, nieopodal Bazyliki Mariackiej. W rozmowie z Interią zrelacjonował dramatyczne zdarzenie.

- Byliśmy na zakupach w sklepie Zara na rynku i usłyszeliśmy strzały. Był popłoch totalny, każdy zaczął uciekać w inną stronę. Ja, z ciekawości co się dzieje, stanąłem w drzwiach. Zamachowiec nadjechał samochodem i rozpoczął ostrzał sklepu - opisał nasz rozmówca.

Kraków. Marcin znalazł się w centrum strzelaniny, dramatyczna relacja

Marcin relacjonował, że wszystko działo się bardzo szybko. - To były ułamki sekund. Gdybym nie padł na ziemię, to pewnie bym już nie żył - przyznał.

Nasz rozmówca sam uniknął kul, ale był świadkiem śmierci dwóch innych osób. Jak opisał, jedna z nich straciła życie w sklepie, a druga przed wejściem do budynku. Na miejscu zapanował chaos, ponieważ ludzie nie wiedzieli, co mają robić i gdzie mogą się skryć. Niedługo później na miejsce dotarli ratownicy i mundurowi.

- Dla mnie to były ułamki sekundy i służby zaczęły się pojawiać. Faktycznie straż miejska była jako pierwsza, ale zaraz za nią wszyscy po kolei przyjeżdżali - wyjaśnił Marcin. - Myśmy byli w tym sklepie długo, bo nie pozwolili nam wychodzić. Na samym dole, gdzie strzelano, byliśmy z 10 minut, następnie przenieśli nas wszystkich do góry - dorzucił.

Nasz rozmówca nie odniósł obrażeń fizycznych. Gdy szok minął, doznał drgawek i skoku ciśnienia. - Poszedłem do strażaków. Ciśnienie mi zmierzyli, dali tabletkę i już było coraz lepiej - opisał.

Zamach w Krakowie. Sklep na rynku po ataku Michała O. Marcin, rozmówca Interii materiał zewnętrzny

Wiadomo, że jedną z bohaterek akcji ratowniczej przed sklepem i w środku była turystka, z wykształcenia pielęgniarka. Jej zaangażowanie nagłośniła w mediach społecznościowych córka.

"Wtedy, kiedy ja do niej dzwoniłam Ona, reanimowała ludzi, wtedy, kiedy nie odbierała telefonu, wkłuwała się w żyłę postrzelonej w brzuch dziewczynie. Wychował mnie najlepszy człowiek na świecie, pielęgniarka, która jest dla mnie wzorem do naśladowania. (...) Nie każdy bohater musi nosić pelerynę" - czytamy.

Rozwiń

Atak w Krakowie. Służby weszły do mieszkania sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim

W sobotę służby weszły do mieszkania Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W środku ujawniono ciała trzech osób. Jak potwierdzono w niedzielę, to ojciec, matka i siostra Michała O. Ofiary miały na ciałach rany postrzałowe.

W samym Krakowie O. zranił między innymi dwóch funkcjonariuszy policji. Sam został postrzelony podczas wymiany ognia z policjantami. W stanie krytycznym przebywa w jednym ze szpitali.

Obecnie służby czekają, aż stan sprawcy pozwoli na przeprowadzenie czynności z jego udziałem. W sprawie ruszyło już oficjalne śledztwo.



