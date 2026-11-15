W skrócie W sobotę po godz. 20 w Giebułtowie pod Krakowem wybuchł pożar warsztatu blacharsko-lakierniczego. Akcję gaśniczą zakończono o godz. 4:30 w niedzielę.

Podczas akcji ranna została druhna Ochotniczej Straży Pożarnej, którą przetransportowano do szpitala z niegroźnymi urazami.

Strażacy zmagali się z niewydolnością sieci hydrantowej, co zmusiło ich do dowożenia wody z kilku punktów czerpania w okolicznych miejscowościach.

Pożar opanowano w taki sposób, że strażakom udało się wyprowadzić z warsztatu wiele samochodów.

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W sobotę po godz. 20 służby otrzymały zgłoszenie o rozwiniętym pożarze warsztatu blacharsko-lakierniczego - przekazał w niedzielę rano kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak relacjonował, przybyli na miejsce strażacy ewakuowali z budynku jedną osobę.

Małopolska. Pożar warsztatu w Giebułtowie pod Krakowem

- Strażacy podzielili ten teren na trzy odcinki bojowe, czyli z trzech różnych stron skupialiśmy się, żeby woda była podawana na palący się obiekt - mówił kpt. Ciepły, dodając, że wystąpiły problemy z niewydolnością sieci hydrantowej.

- Dlatego też tak duża liczba strażaków była potrzebna na miejscu, bo dowoziliśmy wodę z kilku punktów czerpania z okolicznych miejscowości - tłumaczył rzecznik. Po około trzech godzinach akcji pożar przestał rozprzestrzeniać się na inne obiekty.

Kpt. Ciepły poinformował, że jedna osoba - druhna Ochotniczych Straży Pożarnych - została ranna i przetransportowano ją do szpitala. - Za chwilę ta hospitalizacja się zakończyła, miała delikatnie urazy, więc ta jedna osoba ranna, na ten moment sytuacja jest opanowana - przekazał.

Po zakończeniu akcji gaśniczej, co osiągnięto o godz. 4:30, na miejscu zostały dwa samochody pożarnicze i dziesięciu strażaków, którzy nadzorują pogorzelisko i czekają na przekazanie sprawy nadzorowi budowlanemu.

Akcja strażaków w Giebułtowie. Sprawdzono jakość powietrza, brak zagrożenia dla mieszkańców

Rzecznik zaznaczył, że obecnie jest stanowczo za wcześnie, by mówić o wstępnych przyczynach pożaru. - Cały czas jeszcze czekamy na nadzór budowlany, więc najprawdopodobniej już policja będzie wzywała biegłego od spraw pożarnictwa - powiedział kpt. Ciepły.

Poinformował też, że nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców w kwestii jakości powietrza. - Wszystko zostało dokładnie sprawdzone przez strażaków. Był powołany sztab - zapewnił rzecznik.

- My w głównej fazie skupialiśmy się, żeby z tego warsztatu wyprowadzić jak najwięcej samochodów z garaży i to nam się udało, więc możemy powiedzieć o sukcesie, że te samochody po prostu nie spłonęły, że ten pożar został opanowany bardzo szybko - relacjonował przedstawiciel straży.

Kpt. Ciepły ocenił również, że pożar był "jednym z tych większych, bo 40 na 30 to jest duży wymiar".



