Rośnie tragiczny bilans wypadku w Małopolsce. Nowe informacje służb

Nie żyje 17-letnia Nikola, która brała udział w wypadku, do którego doszło w Sieprawiu (woj. małopolskie) - przekazała Interii prok. Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie. To druga ofiara zdarzenia, które miało miejsce z zeszłym tygodniu. Nastolatka przez kilka dni walczyła o życie w szpitalu. 21-letni kierowca samochodu zginął na miejscu.

Małopolska. Nie żyje 17-letnia Nikola, która brała udział w wypadku, do którego doszło w SieprawiuOSP Sieprawmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W wyniku wypadku drogowego w Sieprawiu zginęła 17-letnia Nikola oraz 21-letni kierowca.
  • Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tragedii. W jego ramach przeprowadzone zostaną sekcje zwłok i ekspertyzy techniczne pojazdu.
  • Policja nie uważa drogi, na której doszło do wypadku, za szczególnie niebezpieczną.
Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie potwierdziła w rozmowie z Interią wcześniejsze doniesienia lokalnych mediów na temat śmierci 17-letniej Nikoli.

Prokurator Oliwia Bożek-Michalec dodała także, że obecnie prowadzone jest śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci dwóch osób.

Wypadek Sieprawiu. Nie żyje 17-letnia Nikola

- To na razie jest początek postępowania. Będzie zlecona na pewno sekcja zwłok tej dziewczyny i czekamy na wyniki sekcji kierowcy. Będzie też opinia, dotycząca zarówno sprawności samochodu, jak i opinia rekonstrukcyjna - wyjaśniła prok. Bożek-Michalec.

    Prokurator Oliwia Bożek-Michalec wskazała także jaki, na ten moment, jest najbardziej prawdopodobny jest scenariusz.

    - Takie są wstępne ustalania, że ten kierowca podjął manewr wyprzedzania i stracił panowanie nad pojazdem - dodała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

    Policja: Nie uznajemy tej drogi za szczególnie niebezpieczną

    Przypomnijmy, że do wypadku doszło 8 grudnia we wczesnych godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w Sieprawiu (woj. małopolskie). 21-letni mężczyzna, kierujący pojazdem, nagle stracił nad nim panowanie, zjechał z drogi i uderzył w pobliskie ogrodzenie.

    Mimo podjętej akcji ratunkowej, w której udział brały służby z Sieprawia, Myślenic i Krakowa, 21-letni kierowca zginął na miejscu, a 17-letnia Nikola została w ciężkim stanie przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

    W rozmowie z Interią oficer prasowy KPP w Myślenicach podkom. Dawid Wietrzyk informował, że na miejscu pracowali funkcjonariusze policji, a droga powiatowa DP 1947, na której doszło do wypadku, była nieprzejezdna.

    - W ostatnich dniach, a nawet latach, nie było na tej drodze żadnych wypadków. Jest to droga lokalna, nie uznajemy jej za jakąś szczególnie niebezpieczną - mówił wówczas podkom. Wietrzyk.

