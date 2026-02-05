W skrócie W Starym Bystrem na Podhalu odkryto ciało 76-letniej kobiety.

Policja zatrzymała 39-letniego krewnego zmarłej na miejscu zdarzenia.

Śledczy podejrzewają udział osób trzecich w śmierci kobiety i prowadzą czynności wyjaśniające.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło we wsi Stare Bystre na Podhalu. Jak dowiedziała się Interia, około godz. 8.30 mąż zmarłej wezwał służby.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp. szt. Łukasz Burek przekazał, że na miejscu zatrzymano 39-latka.

Mężczyzna to krewny denatki. Służby nie informują jednak, jaki był stopień ich pokrewieństwa.

Rodzinna tragedia na Podhalu. Nie żyje 76-latka

- Na ciele kobiety ujawniono ślady, które mogą wskazywać na to, że do jej śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie - potwierdził asp. szt. Burek.

Na miejscu zdarzenia pracuje prokurator w asyście funkcjonariuszy nowotarskiej policji. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności śmierci 76-letniej kobiety.

Żukowska w "Gościu Wydarzeń" o przeszłości prezydenta: Nikt nie zabroni nam pytać Polsat News