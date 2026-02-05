Rodzinna tragedia na Podhalu. Zatrzymano krewnego zmarłej

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Na Podhalu odkryto ciało 76-letniej kobiety. W związku ze sprawą policja zatrzymała 39-latka, krewnego denatki. Na miejsce wezwano prokuratora. Śledczy podejrzewają, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się osoby trzecie.

Rodzinna tragedia na Podhalu. Nie żyje 76-latka (zdj. ilustracyjne)Andrzej KulpitaEast News

W skrócie

  • W Starym Bystrem na Podhalu odkryto ciało 76-letniej kobiety.
  • Policja zatrzymała 39-letniego krewnego zmarłej na miejscu zdarzenia.
  • Śledczy podejrzewają udział osób trzecich w śmierci kobiety i prowadzą czynności wyjaśniające.
Do zdarzenia doszło we wsi Stare Bystre na Podhalu. Jak dowiedziała się Interia, około godz. 8.30 mąż zmarłej wezwał służby.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp. szt. Łukasz Burek przekazał, że na miejscu zatrzymano 39-latka.

Mężczyzna to krewny denatki. Służby nie informują jednak, jaki był stopień ich pokrewieństwa.

    Rodzinna tragedia na Podhalu. Nie żyje 76-latka

    - Na ciele kobiety ujawniono ślady, które mogą wskazywać na to, że do jej śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie - potwierdził asp. szt. Burek.

    Na miejscu zdarzenia pracuje prokurator w asyście funkcjonariuszy nowotarskiej policji. Trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności śmierci 76-letniej kobiety.

