"Sąd Apelacyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2026 r. na posiedzeniu niejawnym (...) wydał postanowienie o oddaleniu zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17 czerwca 2026 r. (...) dotyczące ważności referendum w przedmiocie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa" - poinformował w komunikacie krakowski Sąd Apelacyjny.

- To jest prawomocne postanowienie. Nie przysługują od niego żadne środki odwoławcze - powiedział PAP rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Tomasz Szymański.

Postanowienie sądu oznacza, że premier Donald Tusk może wyznaczyć datę przedterminowych wyborów prezydenta stolicy Małopolski.

Ważność referendum w Krakowie. Sąd zdecydował

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu w ramach referendum, które odbyło się 24 maja. Wynik głosowania zakwestionował jednak działacz opozycji w PRL Edward E. Nowak. Twierdził on, że na frekwencję i wynik referendum wpłynęły liczne przypadki łamania ciszy wyborczej.

Sąd Okręgowy w Krakowie 17 czerwca oddalił jednak jego protest uznając, że nie ma wystarczających dowodów na to, aby przypadki łamania ciszy zdecydowały o ważności referendum.

Protest Nowaka był jednym z czterech, które wpłynęły do sądu. Pozostałym trzem sąd nie nadał biegu z powodów formalnych, np. wniesienie po terminie.

Prezydent Krakowa odwołany. Będą przedterminowe wybory

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska w wyniku referendum, które odbyło się w stolicy Małopolski 24 maja. Za jego odejściem zagłosował ponad 171,5 tys. Krakowian.

Więcej informacji wkrótce.

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