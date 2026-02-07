W skrócie W Krakowie trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Lokalni działacze Nowej Lewicy są przeciwni referendum ze względu na krótki czas urzędowania Miszalskiego, ale kierownictwo partii deklaruje, że nie zamierza mocniej go wspierać.

Nowa Lewica i PSL mają zastrzeżenia do Miszalskiego po wcześniejszych sporach dotyczących obsady stanowisk i decyzji po wyborach samorządowych.

W Krakowie trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Żeby doprowadzić do referendum, inicjatorzy muszą zebrać około 58 tysięcy podpisów do połowy marca.

Dynamika zbierania podpisów i zainteresowanie akcją wskazują, że to raczej nie będzie problemem. Największym wyzwaniem będzie za to frekwencja. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 160 tysięcy mieszkańców Krakowa.

W odpowiedzi Aleksander Miszalski i jego otoczenie ze zdwojoną mocą zaczęli promować dokonania prezydenta i równolegle ruszyli z akcją zniechęcania mieszkańców do składania podpisów pod wnioskiem referendalnym.

Miszalski liczy także na wsparcie z centrali - zarówno z własnej partii, czyli Koalicji Obywatelskiej, jak i ze strony koalicjantów. I tu, jak słyszymy, może się przeliczyć. Zwłaszcza, jeśli chodzi o podejście Lewicy.

Referendum w Krakowie. Kto wesprze Aleksandra Miszalskiego

Co prawda kilka dni temu lokalni działacze Nowej Lewicy poinformowali, że są przeciwni referendum, bo Miszalski zbyt krótko sprawuje swoją funkcję, aby rzetelnie ocenić jego pracę.

- Nowa Lewica nie popiera idei referendum na obecnym etapie i namawia swoich członków do tego, żeby nie uczestniczyli w zbiórce podpisów w sprawie referendum. A jeżeli te podpisy zostaną zebrane, wyrazimy swoje stanowisko - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący Nowej Lewicy w Małopolsce i wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

Sęk w tym, że to stanowisko nie do końca idzie w parze z nastrojami w Warszawie. Tutaj czołowi politycy Nowej Lewicy przekonują, że nie zamierzają "umierać za Miszalskiego" i nie planują udzielania żadnego mocniejszego wsparcia. Dlaczego?

Otóż politycy Lewicy mają ogromny żal do Miszalskiego i mówią wprost: "czujemy się przez niego oszukani". - Jak ktoś tak nas potraktował, to dlaczego mielibyśmy go teraz bronić? - pyta ważny polityk Lewicy.

Chodzi o sytuację, jaka miała miejsce tuż po wyborach samorządowych. KO i Nowa Lewica miały umowę, że jednym z zastępców Miszalskiego będzie ktoś wskazany przez lewicowych radnych. Mimo to Miszalski powołał w to miejsce Marię Kleman, której kandydatura nie była uzgodniona z Nową Lewicą i nie miała akceptacji centrali. Jak donosiły lokalne media, Kleman została wskazana przez ówczesnego wiceministra Macieja Gdulę, związanego z Wiosną. W efekcie doszło wówczas do wyjścia Nowej Lewicy z koalicji z KO w Radzie Miasta.

Krakowskie referendum i rachunki krzywd wśród koalicjantów

Nie do końca wiadomo, jak się zachowa PSL. Ludowcy także mają swoje rachunki krzywd z Miszalskim i lokalną Platformą, której Miszalski szefuje.

Kiedy wskutek konfliktu wśród radnych PiS w sejmiku małopolskim pojawiła się szansa na wybór marszałka wywodzącego się z PSL Krzysztofa Klęczara, to - jak mówiło się wówczas w kuluarach - jego kandydatura upadła, bo nie poparło jej kilku radnych z KO. Klęczar, obecnie wojewoda małopolski z PSL, doskonale to sobie zapamiętał, bo w efekcie sejmik pozostał w rękach PiS.

Co ciekawe, kierownictwo Nowej Lewicy, z którym rozmawialiśmy, jest przekonane, że uda się zebrać potrzebną do przeprowadzenia referendum liczbę podpisów, a także, że będzie ono ważne, a Miszalski straci stanowisko.

Toteż Nowa Lewica już dziś obmyśla scenariusz na nowe wybory i ze wstępnych zapowiedzi wynika, że chce wystawić w nich własnego kandydata. W ostatnich wyborach samorządowych tego nie zrobiła, oficjalnie popierając kandydata KO, czyli Miszalskiego.

Dzisiaj planem na Kraków jest porozumienie z Partią Razem, wspólna kampania i kandydat na prezydenta. Gdyby się udało, być może byłby to zaczyn współpracy także na wybory parlamentarne w 2027 roku.

- Widać, że Nowa Lewica zaczyna prowadzić negocjacje w sprawie obsady stanowisk w razie odwołania Miszalskiego. Wiadomo już, że tanio swojego poparcia nie sprzeda i trudno się jej dziwić, bo trochę swoich przejść z Platformą w Krakowie mieli - relacjonuje nam jeden z krakowskich radnych.

- Z drugiej strony lewica jest tutaj tak słaba, że niespecjalnie chce mi się wierzyć w ich samodzielny start i własnego kandydata. Faktem jest jednak, że odwołanie Miszalskiego w referendum wywróci wszystko do góry nogami i nada zupełnie nową dynamikę sprawom w mieście, więc kto wie - dodaje.

Kamila Baranowska

