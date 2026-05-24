Spis treści: Dwa ważne pytania. Kraków zdecyduje o losie swoich władz Referendum w Krakowie. Kto może wziąć udział? Aleksander Miszalski pozostanie prezydentem? Tak będzie wyglądała karta Kiedy referendum uznaje się za wiążące? Kiedy wynik? Cisza referendalna w Krakowie

Dwa ważne pytania. Kraków zdecyduje o losie swoich władz

Referendum w Krakowie odbywa się w niedzielę 24 maja 2026 roku, a mieszkańcy głosują od godziny 7:00 do 21:00.

Głosowanie dotyczy dwóch oddzielnych kwestii:

odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego

odwołania Rady Miasta Krakowa przed końcem obecnej kadencji.

Wynik w jednej sprawie nie przesądzi automatycznie o drugiej, ponieważ oba referenda będą rozliczane niezależnie, z osobnym ustalaniem frekwencji i oddzielnym liczeniem głosów. Procedura została uruchomiona na podstawie przepisów ustawy o referendum lokalnym po zebraniu podpisów mieszkańców popierających przeprowadzenie głosowania.

Referendum w Krakowie. Kto może wziąć udział?

Prawo udziału w referendum mają pełnoletni wyborcy wpisani do Centralnego Rejestru Wyborców w Krakowie, a także część obywateli innych państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, jeśli zostali ujęci w lokalnym rejestrze wyborców.

Głosowanie odbędzie się w 453 komisjach referendalnych działających na terenie miasta, w większości w tych samych lokalach, które wykorzystywano podczas wcześniejszych wyborów. Właściwą komisję można sprawdzić między innymi w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej albo internetowej wyszukiwarce obwodów głosowania.

Przed pobraniem kart konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem, na przykład dowodu osobistego, paszportu albo prawa jazdy.

Aleksander Miszalski pozostanie prezydentem? Tak będzie wyglądała karta

Każdy uczestnik referendum otrzyma dwie karty do głosowania:

jedną dotyczącą prezydenta miasta,

drugą odnoszącą się do Rady.

Na kartach znajdzie się pytanie o odwołanie danego organu oraz dwie odpowiedzi: "TAK" i "NIE", a ważny głos będzie wymagał postawienia znaku X lub innego znaku złożonego z co najmniej dwóch przecinających się linii wyłącznie przy jednej odpowiedzi.

Karta do głosowania w referendum w Krakowie KBW PUSTE

Karta do głosowania w referendum w Krakowie KBW PUSTE

Postawienie znaków w obu kratkach albo pozostawienie karty pustej spowoduje nieważność głosu.

Osoby, które chcą wypowiedzieć się tylko w jednej sprawie, będą mogły poprosić komisję o wydanie wyłącznie jednej karty, co później będzie miało znaczenie przy oddzielnym obliczaniu frekwencji.

Kiedy referendum uznaje się za wiążące? Kiedy wynik?

W referendum odwoławczym sama przewaga głosów na "TAK" nie wystarczy do zmiany władz miasta, ponieważ decydujące znaczenie ma również frekwencja.

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie będzie ważne dopiero wtedy, gdy udział w nim weźmie co najmniej trzy piąte liczby osób uczestniczących wcześniej w wyborze danego organu. W przypadku prezydenta Krakowa oznacza to próg 158 555 uczestników, a dla Rady Miasta Krakowa 179 792 osób.

Jeżeli frekwencja okaże się zbyt niska, referendum pozostanie nieważne. Po zamknięciu lokali o godzinie 21:00 komisje rozpoczną liczenie głosów i sporządzanie protokołów przekazywanych do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krakowie.

Nie będzie publikacji wyników cząstkowych, dlatego mieszkańcy poznają wyłącznie oficjalne rezultaty po zakończeniu pracy wszystkich komisji. Krajowe Biuro Wyborcze zakłada, że wyniki powinny zostać ogłoszone w poniedziałek rano.

Cisza referendalna w Krakowie

Jak przypomina Krajowe Biuro Wyborcze - od północy w sobotę 23 maja do zamknięcia lokali wyborczych trwa cisza referendalna.

Co to oznacza? Przede wszystkim zakaz agitacji, spotkań wyborczych, podawania sondaży referendalnych, a także frekwencji w trakcie głosowania.



