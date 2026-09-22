Pojawia się coraz więcej zdjęć i nagrań z wyższych partii Tatr, na których widać skalę opadów śniegu, które zaczęły się w poniedziałek. Miejscami grubość pokrywy śnieżnej przekracza 10 centymetrów - wynika z informacji podanych TOPR.

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Dwie pory roku w kilka godzin. Zrobiło się biało

"Rano jesień, po południu zima! Dziś w górach spadł śnieg" - ogłosił w poniedziałek Tatrzański Park Narodowy we wpisie na oficjalnym profilu na Facebooku.

W dołączonym do wpisu nagraniu zamieszczono nagranie z rejonu Doliny Pięciu Stawów. Widać na nim, jak w ciągu kilku godzin jesienny krajobraz za sprawą opadów śniegu zmienił się w taki, który może się kojarzyć z zimą:

"W Tatrach pogoda może zmienić się bardzo szybko" - czytamy we wpisie.

Śnieg w wyższych partiach tych gór zaczął padać w poniedziałek, a we wtorek mamy do czynienia z pogodową kontynuacją.

"W wyższych partiach Tatr spadł śnieg, występują również oblodzenia. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur, ograniczający widzialność. Na niżej położonych szlakach jest mokro, ślisko i błotniście" - ostrzegają władze TPN w komunikacie turystycznym.

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Śnieżna i chłodna aura sprawia, że osoby wybierające się na górskie szlaki powinny zachować szczególną ostrożność, tym bardziej że w Tatrach sypać może nie tylko we wtorek, lecz również w nocy oraz w kolejnym dniu.

Śnieg w Tatrach. Wkrótce będzie go więcej

Na niekorzystne warunki zwraca również uwagę Tatrzańskie Ochodnicze Pogotowie Ratunkowe. Na Facebooku ratownicy podkreślają, że "śnieg zalega od wysokości 1500 mentrów nad poziomem morza" i że w wyższych partiach tych gór spadło go "kilkanaście centymetrów".

"Widzialność jest mocno ograniczona, a szlaki zasypane. Zapowiadane są dalsze opady śniegu" - czytamy. Według TOPR we wtorek warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne.

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W najbliższym czasie śniegu może spaść więcej. Możliwe, że we wtorek w Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 10 centrymetrów. Biało może też zrobić się na szczytach Beskidów - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opady śniegu w najwyższych partiach gór mogą trwać również w nocy z wtorku na środę - prognozuje IMGW. Oprócz tego w środę wysoko w Tatrach może spaść kolejne 5 centymetrów białego puchu.

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