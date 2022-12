Rabka-Zdrój: Petarda spłoszyła konie. Trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło na ul. Podhalańskiej w Rabce-Zdroju. Dorożką jechało 12 turystów.

- W wyniku wystrzału petardy przez nieznanego sprawcę spłoszyły się konie zaprzęgnięte do dorożki, na skutek tego doszło do jej wywrócenia. Trzy lekko ranne osoby zostały przewiezione do szpitala - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Woźnica był trzeźwy.



Zwierzęta cierpią przez fajerwerki

Lekarze weterynarii i przyrodnicy przestrzegają, że na huk petard zwierzęta reagują paniką. Wystrzały są stresujące zarówno dla zwierząt domowych jak i dziko żyjących. Skutki wystrzału petard w pobliżu zwierząt są nieprzewidywalne.

Reklama

Naukowcy i przyrodnicy zwracają także uwagę na problem ptaków, które giną w sylwestrową noc i i zachęcają do tego, by brać udział w monitoringu skali tego problemu w badaniach "Hangover bird count - noworoczne liczenia martwych ptaków".

Czytaj więcej: Fajerwerki są zabójcze dla ptaków. W sylwestra ginie ich więcej

- Większość zwierząt boi się głośnych huków i wystrzałów - mówi ekspert o fajerwerkach . Sylwester z kanonadą ogni sztucznych sprawia, że cierpią nie tylko zwierzęta domowe. - To dla nich olbrzymi stres, którego skutki mogą być nieprzewidywalne - podkreśla lekarz weterynarii z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr Julia Miller.