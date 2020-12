Przy zakopiance zawisł baner nawiązujący do ustawy antyprzemocowej

Nowy baner, który zawisł przy zakopiance to jasne nawiązanie do tego, że zakopiańska rada miasta od dziewięciu lat nie przyjęła uchwały antyprzemocowej, wprowadzającej w życie przepisy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ostatni raz uchwała została odrzucona przed kilkoma tygodniami.

Przewodniczący RM Jan Gluc uzasadniał, że rada uznała, iż sprawę znów należy skierować do Trybunału Konstytucyjnego, bo ten dotychczas nie odpowiedział radnym na trzy pytania: Czy można odbierać dzieci bez wyroku sądowego, czy można zakładać Niebieską Kartę bez powiadomienia zainteresowanego, wreszcie - czy można zadania interdyscyplinarne powierzać stowarzyszeniom.



Przy wjeździe do miasta

Nie wiadomo kto zapłacił i postawił baner przy wjeździe do miasta, ale z pewnością zadbał o to, aby był on dobrze widoczny dla osób, które wjeżdżają do Zakopanego.

"Kochany Mikołaju. Na święta chciałbym, żeby tata przestał na nas krzyczeć i bić mamusię" - czytamy na banerze.



- Widziałem baner, który zawisł przy zakopiance. Mogę na to odpowiedzieć jedynie: Nie czas, nie miejsce, brak rozeznania w temacie - mówi Jan Gluc, cytowany przez "Gazetę Krakowską". Dodaje także, że rada miasta jest na etapie przygotowania kolejnego wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Kwestia uchwały o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stała się jednym z głównych haseł Strajku Kobiet na Podhalu.