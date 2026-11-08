W skrócie W ataku na krakowskim rynku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca strzelaniny oraz dwóch interweniujących policjantów.

Premier Donald Tusk ogłosił, że w związku z tragicznymi wydarzeniami w dniach 8 i 9 listopada w Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Sprawcą ataku okazał się 24-letni Michał O., który wjechał samochodem na rynek i otworzył ogień; w jego domu odnaleziono ciała trzech osób.

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- To smutne, że musimy spotkać się w tak tragicznym dniu. Przeżywamy to w wielu wymiarach - ludzkim i społecznym. Do tej pory w Polsce nie mieliśmy tak drastycznych przypadków terroryzmu - powiedział Premier Donald Tusk podczas odprawy w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

- Musimy wykazać się nadzwyczajną solidarnością na wszystkich szczeblach. Dziś nie ma miejsca na żadną grę. Zginęło sześć osób. Wymagana jest od wszystkich w Polsce pełna powaga i solidarność z rodzinami ofiar - podkreślił szef rządu.

Jak podkreśliła KPRM w komunikacie po odprawie, pierwsi policjanci podjęli interwencję niemal natychmiast po zgłoszeniu o strzałach w obrębie krakowskiego rynku. Podczas wymiany ognia ze sprawcą dwóch funkcjonariuszy odniosło ciężkie obrażenia.

- Jest to dwóch młodych policjantów pracujących w komisariacie Policji w Krakowie. Obydwaj są w stanie ciężkim, mają rodziny, są po operacji. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze - powiedział komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Później rzecznik Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał agencji Reutera, że stan rannych policjantów określany jest jako stabilny.

- Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem poświęcenia i bohaterstwa policjantów. Ratownicy medyczni również z dużym poświęceniem i oddaniem od razu przystąpili do działań. Duże wrażenie na wszystkich zrobiła też postawa postronnych osób, które ruszyły z pomocą - podkreślił podczas odprawy premier.

Atak w Krakowie. Nowe informacje o rannych i ofiarach

W komunikacie KPRM podano także informacje o ofiarach śmiertelnych. Wśród sześciu z nich są cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Potwierdzono śmierć trzech Polek i obywatela Wielkiej Brytanii. Tożsamość dwóch osób nie została jeszcze ustalona.

Rannych zostało natomiast 16 osób, wśród nich dwóch wspomnianych policjantów i napastnik. Pięcioro poszkodowanych to obcokrajowcy z Austrii, Niemiec, Portugalii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Pięcioro kolejnych to krakowscy dorożkarze.

Strzelanina w Krakowie. Wielu zabitych i rannych

W sobotę uzbrojony 24-latek - pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał O. - wjechał samochodem na Stary Rynek w Krakowie i otworzył ogień do znajdujących się tam osób.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca. W domu napastnika odnaleziono ciała trzech osób, prawdopodobnie członków jego najbliższej rodziny.

Premier zapewnił o objęciu opieką rodzin policjantów poszkodowanych podczas interwencji i zaapelował o korzystanie wyłącznie z komunikatów instytucji prowadzących działania na miejscu.

W dniach 8 i 9 listopada w Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Akcja służb w Krakowie. Dostępna pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych tragedią

Jak podsumowano w komunikacie KPRM, policja skierowała do działań w związku ze strzelaniną 30 załóg. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce tragedii i rozpoczęli czynności wspólnie z prokuraturą.

- Godzina 15 i 15 sekund - dostajemy pierwszą informację o strzelaninie. Do WCPR-u wpływa około 40 zgłoszeń. 15.03 następuje wymiana ognia między sprawcą a policjantami - poinformował Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

W działaniach uczestniczyły 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 62 ratowników. Strażacy wspierali policjantów oraz udzielali pomocy rannym. Premier zapowiedział szczególną opiekę nad bliskimi ofiar oraz rodzinami rannych policjantów.

W Krakowie dostępna jest również pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych tragedią.



