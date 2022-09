Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny na południu Krakowa. Mieszkanie na parterze w jednym z bloków zostało doszczętnie zdemolowane. Zaalarmowani przez czytelnika sprawdziliśmy sytuację na miejscu. Rzeczywiście, przed budynkiem znajdują się wyrzucone z mieszkania rzeczy: zlew, krzesła, szafka, piekarnik, a nawet pralka i wanna.





Kraków. Mężczyzna zdemolował mieszkanie

O sprawę zapytaliśmy policję.

- O godzinie 6 otrzymaliśmy zgłoszenie od pracownika ochrony osiedla o awanturującym się obywatelu Ukrainy biegającym nago, który niszczy wyposażenie budynku. Na miejscu zastano zgłaszającego, który oświadczył, że Ukrainiec uszkodził wyposażenie mieszkania - przekazał Interii mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.



Jak się dowiadujemy, mężczyznę udało się odnaleźć całkiem niedaleko, "w rejonie budynku".



- 35-latek był nagi, wypowiadał się i zachowywał irracjonalnie - dodał Sebastian Gleń.

Jak ustaliła Interia, mężczyzna był także zakrwawiony. Jednak ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sam pociął sobie dłonie oraz plecy. Zatrzymany został zabrany w asyście policji do szpitala.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Interia, zachowanie 35-latka wynika z jego problemów ze zdrowiem psychicznym.

Zdjęcie Wyrzucony rzeczy przed blokiem na Klinach / Dawid Serafin / INTERIA.PL

Mieszkania dla uchodźców. Poruszenie wśród mieszkańców

Sprawa wzbudziła jeszcze większe emocje ze względu na fakt, że do zdarzenia doszło w blokach, które w ramach programu "Mieszkanie Plus" wybudował Polski Fundusz Rozwojowy, a po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę, część mieszkań przekazał dla uchodźców. Decyzja o udostępnieniu nieruchomości była tymczasowa, ponieważ mieszkania ostatecznie mają trafić do osób objętych programem "Mieszkanie Plus". Dlatego do końca września ok. 500 osób będzie musiało się z nich wyprowadzić, a poszczególne lokale zostaną przywrócone do pierwotnego stanu.

To właśnie jedno z takich mieszkań zostało zdemolowane.

Okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy na miejscu, są oburzeni. Zwracają uwagę, że uchodźcy zamiast dbać o lokale, dewastują je. W podobnym tonie na lokalnych grupach w mediach społecznościowych wypowiada się część użytkowników.



Jak jednak tłumaczy Fundacja PFR w przesłanym Interii komentarzu, zatrzymany mężczyzna nie był pod opieką fundacji.

"W tej chwili przeważająca większość mieszkańców podjęła decyzję w sprawie nowego zakwaterowania i wyprowadziła się lub wyprowadzi z osiedla w najbliższych dniach" - przekazano. Jak dodano, sprawa mężczyzny, który zdemolował lokal, została zgłoszona policji, a "dalsze kroki w tej sprawie zostaną podjęte przez odpowiednie służby".



