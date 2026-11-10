W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w samochodzie Michała Oksińskiego znaleziono tłumik, co świadczy o wcześniejszych przygotowaniach sprawcy.

Służby zabezpieczyły komputer zamachowca, na którym odkryto historię przeglądania stron poświęconych Andersowi Breivikowi, sprawcy masakry na wyspie Utoya.

W pokoju sprawcy znaleziono flagę Gadsdena, a symbole wskazujące na radykalne poglądy odkryto również w jego miejscu pracy.

Śledczy badają rodzaj amunicji użytej przez zamachowca, analizując czy posiadała ona właściwości zwiększające obrażenia ofiar.

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Waldemar Żurek przekazał we wtorek "ostatnie informacje od śledczych" badających sprawę sobotniego zamachu w Krakowie.

- Znaleziono tłumik w samochodzie sprawcy, więc to też świadczy o tym, że jednak jakieś przygotowania mogły być czynione w tym kierunku - powiedział minister sprawiedliwości.

Szef resortu rzucił tym samym światło na relacje sąsiadów Oksińskiego, którzy nie usłyszeli niczego niepokojącego, choć 24-latek zastrzelił swoją rodzinę w mieszkaniu.

Śledztwo po zamachu w Krakowie. Waldemar Żurek: to powinno dać nam jakąś lekcję

Zdaniem prokuratora generalnego skoro "wiemy, że ta rodzina zginęła w swoim mieszkaniu, sąsiedzi nic nie słyszeli, to powinno dać nam jakąś lekcję" w kontekście kontroli, jakiej powinny podlegać osoby posiadające pozwolenie na broń.

Minister zabrał również głos w sprawie potencjalnych motywów, jakimi mógł kierować się Michał Oksiński. - Jest bardzo silny wątek tego prawicowego ekstremizmu. Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy - mówił Żurek.

Jak ujawnił szef resortu, "widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli tego prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry na wyspie Utoya".

- Rzeczywiście zadziwia, że widać było przygotowanie do tego czynu. Jeżeli ktoś ma kilkanaście magazynków do broni półautomatycznej, no to jeżeli to jest ktoś, kto chce się uczyć strzelać, to mu wystarczą dwa, trzy magazynki, kiedy chodzi na strzelnicę. Jeżeli ktoś ma ich kilkanaście, jeżeli zabezpieczono prawie 500 sztuk amunicji, to widać, że ten człowiek czynił jakieś przygotowania do tego działania - mówił Żurek.

Minister argumentował, że "nie każdy z nas ma taką flagę w domu tyle sztuk broni jednocześnie ogląda na swoim komputerze, rozczytuje się w dokonaniach Breivika". - Więc to są przesłanki bardzo silne w tym postępowaniu - wskazał.

Tym samym Żurek bronił słów szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, które padły w pierwszych godzinach po zamachu. Minister mówił wówczas, że sprawca mógł mieć poglądy "ultranacjonalistyczne".

- Ja nie mówię, że to jedyne przesłanki, bo w tego typu przypadkach śledczy muszą sprawdzić każdą tezę. Natomiast wydaje się, że to, co w tych pierwszych godzinach komunikował minister Kierwiński, jednak znajduje potwierdzenie w materiale dowodowym - ocenił prokurator generalny.

Minister sprawiedliwości o motywach sprawcy

Żurek skomentował ponadto informację przekazaną w poniedziałek przez rzecznika Prokuratury Krajowej prok. Przemysława Nowaka. Jak się dowiedzieliśmy, na ścianie w pokoju zamachowca wisiała flaga Gadsdena.

- Ta flaga, żółte tło i grzechotnik, to też daje służbom i prokuraturze jakiś sygnał. Wiemy dobrze, że w sytuacji ataku na Capitol, tych flag wśród skrajnie prawicowych ugrupowań w Stanach Zjednoczonych, było dosyć sporo - wskazał Żurek.

Minister argumentował, że w USA "są też zwolennicy nieograniczonego dostępu do broni palnej". Ponadto poinformował, że "zabezpieczono miejsce pracy sprawcy", gdzie "też jest symbolika, która może wskazywać na ten wątek".

- Ten prawicowy ekstremizm to jest jedno. Badamy też otoczenie tego człowieka, tego sprawcy. Trzeba się przyglądać, czy to otoczenie było w jakiś sposób powiązane z jakimiś nurtami politycznymi, które mogły wpłynąć na taką decyzję - wymieniał prokurator generalny.

Dodał również, że dokonano już sekcji zwłok ofiar zamachowca. - Wstępne oględziny wskazują, że te obrażenia wewnętrzne organów są bardzo poważne, więc musimy przebadać także amunicję. Czy była to amunicja wojskowa, która ma nie zabijać, a eliminować, czy też była to specjalna amunicja półpłaszczowa, która powoduje większe obrażenia i szybciej zabija ofiary - zaznaczył Żurek.



