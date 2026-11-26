W skrócie Prokuratura przesłuchała około 250 świadków w sprawie zamachu na Rynku Głównym w Krakowie i oczekuje na wyniki badań toksykologicznych sprawcy.

Śledczy weryfikują, czy 24-letni sprawca był inspirowany przez inne osoby, sprawdzając również ewentualne wątki zagraniczne w przygotowaniach do zbrodni.

W wyniku ataku z 7 listopada zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, natomiast w mieszkaniu napastnika znaleziono ciała trzech członków jego rodziny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Oczekujemy na wyniki sekcji zwłok i dodatkowych badań zarówno sprawcy, jak i ofiar zamachu. Zlecone zostały specjalistyczne opinie dotyczące broni i amunicji użytej przez sprawcę, a także badania toksykologiczne - powiedział w czwartek naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prok. Eryk Stasielak.

Jak wyjaśnił prokurator, podczas badań pobrano dodatkowy materiał biologiczny. Będzie on przedmiotem analiz biegłych z zakresu medycyny sądowej i toksykologii. Śledczy chcą ustalić m.in., czy sprawca w chwili ataku był pod wpływem środków odurzających. Wyniki badań toksykologicznych powinny być znane za około dwa-trzy tygodnie.

- Badania są złożone. Trzeba wziąć pod uwagę, że wykonano już skomplikowane sekcje zwłok i teraz biegli muszą na tej podstawie wydać opinię - zaznaczył prokurator.

Zamach w Krakowie. Czy ktoś mógł inspirować sprawcę?

Prok. Eryk Stasielak podkreślił, że prokuratura na razie nie chce przesądzać o motywach działania 24-latka. Śledczy dysponują już obszernym materiałem dowodowym, ale nie został on w całości przeanalizowany.

- Mamy już sporo materiału dowodowego na ten temat, ale to nie jest wszystko. Nie chcę wyrywać z kontekstu pewnych informacji. Gdy zbierzemy całość, będzie można wyprowadzić jakieś konkluzje - powiedział.

Prokuratura bada również, czy ktoś mógł inspirować sprawcę, namawiać go lub podżegać do popełnienia zbrodni. Weryfikowany jest także możliwy wątek zagraniczny.

- Wszelkie wersje dotyczące tego, czy ktoś go inspirował, namawiał lub podżegał, są brane pod uwagę. Badany jest również wątek zagraniczny - przekazał naczelnik małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Strzelanina w Krakowie. Sprawca nie przeżył

Do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło 7 listopada ok. godz. 15. Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego 24-latek, wjechał samochodem na płytę rynku i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Pościg za mężczyzną rozpoczęli policjanci, którzy dogonili go na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla, gdy napastnik uderzył w auto stojące na światłach. Tam doszło do wymiany ognia między napastnikiem i dwoma funkcjonariuszami.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wielu poszkodowanych, w tym również dwóch policjantów, trafiło do szpitali w stanie krytycznym. 24-letni agresor nie przeżył ataku.

Tego samego dnia wieczorem do mieszkania sprawcy weszli policjanci. Wewnątrz znaleźli zwłoki trzech członków jego rodziny: ojca, matki oraz siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.



