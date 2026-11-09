Przeprowadzono sekcje zwłok ofiar ataku w Krakowie. Nowy komunikat prokuratury

W skrócie Prokuratura zakończyła sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sekcja zwłok 24-letniego sprawcy, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem, ma zostać przeprowadzona prawdopodobnie we wtorek.

Śledczy prowadzą jedno postępowanie w sprawie obu zdarzeń, kwalifikując atak w Krakowie jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

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W poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM od rana prowadzone były sekcje zwłok po tragicznych wydarzeniach, do których doszło na Rynku Głównym w Krakowie.

Zamach w Krakowie. Są wyniki sekcji zwłok ofiar ataku

Naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak poinformował po południu, że w poniedziałek przeprowadzono sekcje dziewięciu osób - sześciu ofiar strzelaniny na Rynku oraz trzech osób z najbliższej rodziny sprawcy, którzy zginęli w Ostrowcu Świętokrzyskim.

We wtorek, według informacji prokuratora, zaplanowana jest sekcja zwłok zmarłego w poniedziałek nad ranem w szpitalu sprawcy strzelaniny.

Jak przekazał, sporządzenie szczegółowej opinii sądowo-lekarska z przeprowadzonej sekcji zwłok może potrwać nawet kilka tygodni.

Atak w Krakowie i zabójstwa w Ostrowcu. Prokuratura prowadzi jedno śledztwo

Sekcje mają pomóc ustalić czas śmierci rodziców i siostry 24-latka. Ich ciała znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według wstępnej oceny biegłego do zabójstw mogło dojść w nocy z 6 na 7 listopada albo w sobotę rano, przed atakiem w Krakowie.

Prokuratura prowadzi jedno śledztwo w sprawie obu zdarzeń. Atak w Krakowie zakwalifikowała jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

24-latkowi przed śmiercią nie przedstawiono zarzutów. Śledczy ustalają motyw i sprawdzają, czy ktoś go inspirował lub mu pomagał. Zabezpieczyli co najmniej cztery telefony i zbierają nagrania z trasy między Ostrowcem a Krakowem.

Wojewoda podał, że 24-latek zmarł w poniedziałek o godz. 4.30, a prokuratura potwierdziła, że śledztwo trwa.



