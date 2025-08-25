Przełom w obławie za nożownikiem. W Krakowie znaleziono ciało

Wędkarz znalazł w poniedziałek ciało mężczyzny unoszące się na jednym ze stawów w Krakowie. "Po wstępnych oględzinach, na podstawie rysopisu oraz ubioru, stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa taksówkarza" - przekazała małopolska policja.

W piątek około godz. 17 doszło w Krakowie do ataku nożownika na taksówkarza. Poszkodowany z ranami ciętymi trafił do szpitala.

Kraków. Poszukiwania nożownika. W stawie znaleziono zwłoki mężczyzny

Napastnik uciekł. Od tamtego momentu policjanci z Małopolski prowadzili intensywne poszukiwania. Do tej pory funkcjonariusze sprawdzali wszystkie możliwe adresy, krewnych i znajomych, gdzie mężczyzna mógł się ukryć.

Przełom nastąpił w poniedziałek wieczorem. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przekazała, że "około godz. 19:20 w jednym ze stawów znajdujących się na terenie Krakowa, wędkarz ujawnił ciało mężczyzny unoszące się na wodzie".

    Zwłoki zostały wyciągnięte przez strażaków. "Po wstępnych oględzinach, na podstawie rysopisu oraz ubioru, stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa taksówkarza, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie" - czytamy w komunikacie.

    Atak na taksówkarza. Ranny trafił do szpitala

    W piątek w okolicach hali widowiskowej Tauron Arena na Alei Pokoju w Krakowie z taksówki wysiadło dwóch mężczyzn - poszkodowany kierowca, który osunął się na ziemię i stracił przytomność oraz prawdopodobny sprawca, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

      Poszkodowany taksówkarz to obcokrajowiec - 41-letni obywatel Uzbekistanu. Z ranami szyi, przedramienia i ręki został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali.

