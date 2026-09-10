W skrócie Komisarz Wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło odrzuciła wszystkie cztery odwołania komitetów, których kandydaci nie zostali zarejestrowani z powodu niewystarczającej liczby podpisów.

Komitet Bartosza Bocheńczaka uzyskał 2745 prawidłowych podpisów, Marian Banaś 2048, a komitety Stanisława Kułacha i Marty Ratuszyńskiej odpowiednio 382 i 80 podpisów.

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmiu kandydatów na prezydenta Krakowa, a wybory odbędą się 27 września.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Komisarz Wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło zakończyła rozpatrywanie odwołań komitetów, których kandydaci nie zostali zarejestrowani w przedterminowych wyborach prezydenta miasta z powodu zbyt małej liczby zebranych podpisów.

Wszystkie cztery odwołania zostały uznane za nieuzasadnione.

Komisja rozpatrzyła odwołania komitetów. Bocheńczak i Banaś poza stawką

Zgodnie z przepisami osoba startująca w wyborach prezydenta Krakowa była zobowiązana do przedstawienia co najmniej trzech tysięcy podpisów popierających jej kandydaturę.

Komisarz Wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło wskazała, że w przypadku odwołania złożonego przez komitet reprezentujący Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja) zgłoszenie jego kandydatury było poparte prawidłowo przez 2745 wyborców, natomiast 2289 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

Oznacza to, że drugie przeliczenie wykazało jeszcze mniej prawidłowo złożonych podpisów niż za pierwszym razem. Wówczas było to 2878 pozytywnych podpisów, czyli o 122 mniej niż wymagane minimum.

Z kolei zgłoszenie komitetu Mariana Banasia (byłego prezesa NIK) było poparte prawidłowo przez 2048 wyborców, natomiast 3611 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

Kolejne dwa odwołujące się komitety: Stanisława Kułacha oraz Marty Ratuszyńskiej nie zdołały zebrać po 3 tys. podpisów poparcia. Złożyły one odpowiednio 382 i 80 podpisów.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Ośmiu kandydatów w grze

Zgodnie z przepisami osobie zgłaszającej kandydata na prezydenta miasta przysługuje prawo do wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie dwóch dni od dnia podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza wyborczego.

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa.

Są to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).



