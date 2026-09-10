Przeliczyli podpisy drugi raz. Jest decyzja ws. kandydatury Bocheńczaka

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

Zakończono rozpatrywanie odwołań komitetów, których kandydaci nie zebrali wymaganej liczby podpisów, aby wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa. Odrzucona została między innymi kandydatura Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Ponowne przeliczenie wykazało, że w jego przypadku liczba ważnych podpisów jest niższa od przekazanej za pierwszym razem.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Sławomir Mentzen i Bartosz Bocheńczak.
Sławomir Mentzen i Bartosz Bocheńczak w dniu inauguracji kampanii na prezydenta KrakowaArtur Barbarowski East News

W skrócie

  • Komisarz Wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło odrzuciła wszystkie cztery odwołania komitetów, których kandydaci nie zostali zarejestrowani z powodu niewystarczającej liczby podpisów.
  • Komitet Bartosza Bocheńczaka uzyskał 2745 prawidłowych podpisów, Marian Banaś 2048, a komitety Stanisława Kułacha i Marty Ratuszyńskiej odpowiednio 382 i 80 podpisów.
  • Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmiu kandydatów na prezydenta Krakowa, a wybory odbędą się 27 września.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Komisarz Wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło zakończyła rozpatrywanie odwołań komitetów, których kandydaci nie zostali zarejestrowani w przedterminowych wyborach prezydenta miasta z powodu zbyt małej liczby zebranych podpisów.

Wszystkie cztery odwołania zostały uznane za nieuzasadnione.

Komisja rozpatrzyła odwołania komitetów. Bocheńczak i Banaś poza stawką

Zgodnie z przepisami osoba startująca w wyborach prezydenta Krakowa była zobowiązana do przedstawienia co najmniej trzech tysięcy podpisów popierających jej kandydaturę.

Komisarz Wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło wskazała, że w przypadku odwołania złożonego przez komitet reprezentujący Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja) zgłoszenie jego kandydatury było poparte prawidłowo przez 2745 wyborców, natomiast 2289 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

Zobacz również:

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Małopolskie

Mentzen reaguje na zamieszanie w Krakowie. Podjął radykalny krok, "odwołuję"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Oznacza to, że drugie przeliczenie wykazało jeszcze mniej prawidłowo złożonych podpisów niż za pierwszym razem. Wówczas było to 2878 pozytywnych podpisów, czyli o 122 mniej niż wymagane minimum.

Z kolei zgłoszenie komitetu Mariana Banasia (byłego prezesa NIK) było poparte prawidłowo przez 2048 wyborców, natomiast 3611 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

Kolejne dwa odwołujące się komitety: Stanisława Kułacha oraz Marty Ratuszyńskiej nie zdołały zebrać po 3 tys. podpisów poparcia. Złożyły one odpowiednio 382 i 80 podpisów.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Ośmiu kandydatów w grze

Zgodnie z przepisami osobie zgłaszającej kandydata na prezydenta miasta przysługuje prawo do wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie dwóch dni od dnia podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza wyborczego.

Zobacz również:

Bartosz Bocheńczak nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa - dowiedziała się Interia
Polska

Zwrot ws. Bocheńczaka, fala komentarzy. "Sprawczość level 0", "nie zdołali zebrać"

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa.

Są to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).

Zobacz również:

Sławomir Mentzen i Bartosz Bocheńczak
Małopolskie

Wizerunkowa katastrofa Konfederacji. Jak partyjne wojny zatopiły kandydata w Krakowie

Dawid Serafin
Dawid Serafin


"Polityczny WF": Kaczyński stracił coś ważnego. Widać to od razu INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze